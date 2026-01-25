Triệt phá đường dây “chạy án” dùng AI cắt ghép ảnh lãnh đạo

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, từ một vụ chạy án cho đối tượng liên quan đến hai cơ sở massage ở Khánh Hòa. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện đường dây “chạy án” sử dụng công nghệ AI cắt ghép hình ảnh lãnh đạo cấp cao đăng tải trên Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại là người thân của đối tượng trong vụ án mại dâm.

Sau một thời gian điều tra, khoảng 15h30 ngày 3/7/2025, tổ công tác của Phòng 2, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hoà huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành kiểm tra cơ sở massage Quinter, địa chỉ số 86/4, đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (thuộc Công ty CP Hoàng Thành Nha Trang).

Thời điểm Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra cơ sở massage Quinter, phường Nha Trang. Ảnh: H.L

Được biết, cơ sở massage Quinter khai trương tháng 9/2018. Trên trang mạng, cơ sở này giới thiệu có 168 phòng ngủ được thiết kế sang trọng mang chất lượng 5 sao. Ngoài ra, có 2 trung tâm hội nghị tiệc cưới, khu spa, bể bơi vô cực, 50 phòng ngâm tắm dược liệu, hơn 20 phòng karaoke. Nơi đây được biết đến là một tổ hợp dịch vụ, nhưng nổi tiếng nhất với hệ thống massage.

Cùng thời điểm, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra cơ sở massage Quốc tế, địa chỉ số 9 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang (thuộc Công ty CPTM & Du lịch Quốc tế).

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại hai cơ sở này đang tổ chức hoạt động mại dâm.

Hai cơ sở này luôn có khoảng 60 nhân viên massage (kỹ thuật viên) hoạt động mại dâm trá hình (dịch vụ massage) 24/24h với hàng trăm lượt mua, bán dâm mỗi ngày. Các nữ nhân viên này phải có hình thức “bắt mắt” được tuyển lựa, phỏng vấn, một số từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp...

Ngoài ra, để thu hút khách, 2 cơ sở còn có chính sách chi hoa hồng cho các lái xe taxi, hướng dẫn viên du lịch... khi những người này đưa khách đến sử dụng dịch vụ massage tại đây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/7/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vụ án “Chứa mại dâm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Hoàng Thành và Công ty Quốc tế. Khởi tố 27 bị can liên quan, trong đó có bị can L.T.Q.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thùy Dung và Trần Thanh Danh.

Cuối tháng 12/2025, Cục Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh N.V.Đ (SN 1982, chồng của bị can L.T.Q), trú tại phường Nha Trang (Khánh Hòa) về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 4 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, tổ công tác của Phòng 2 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ án. Sau một thời gian điều tra, cơ quan Công an phát hiện thủ đoạn của nhóm đối tượng tự nhận mình có quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng, dùng hình ảnh sử dụng công nghệ AI để ghép chụp cùng lãnh đạo cao cấp... nhóm đối tượng đã đánh bóng tên tuổi, tạo niềm tin để từ đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của các bị hại khi nhận “chạy án” cho người thân.

Trước những diễn biến này, ngày 23/12/2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nhóm đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn lừa “chạy án” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh do đối tượng Nguyễn Thụy Saly (SN 1988), trú tại chung cư Hà Đô, phường Thới An, TP Hồ Chí Minh cầm đầu.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, đối tượng Nguyễn Thụy Saly không có nghề nghiệp ổn định, làm nghề tự do nhưng giỏi “võ mồm” khi khoe có nhiều tiền, ở nhà to, có resort... làm ở Văn phòng Chính phủ, cháu họ của đồng chí lãnh đạo cấp cao... Đáng chú ý, trên facebook của đối tượng khoe chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo cấp cao, doanh nghiệp lớn... để bị hại tin tưởng. Và một trong số đó là anh N.V.Đ đã tin theo.

Thông qua mối quan hệ quan biết, anh Đ được Trương Chí Thành (SN 1986), trú tại khu phố Tân Xuân, phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1990), trú tại xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai giới thiệu gặp Nguyễn Thụy Saly và Trần Thanh Danh (SN 1983), trú tại phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Trong những lần gặp nói chuyện, anh Đ tin tưởng chuyển khoản 4 tỉ đồng cho Nguyễn Thụy Saly và đồng phạm để nhờ được người lãnh đạo cấp cao “chạy án” cho vợ là L.T.Q.

Chờ mãi không thấy vợ được cơ quan chức năng thả ra, Đ liên lạc với nhóm đối tượng thì chỉ nhận được lời hứa... Biết bị lừa, anh Đ đã làm đơn gửi cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thụy Saly, Trương Chí Thành, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Thanh Danh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện, Cơ quan điều tra tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ nội dung vụ án, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng cho người thân đang bị điều tra, đưa ra thông tin gian dối có mối quan hệ với người có chức vụ, quyền hạn thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng để “xin tại ngoại“,”xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự“,”xin trắng án",... từ đó chiếm đoạt số tiền rất lớn của bị hại. Hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của pháp luật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng CAND nói chung, Cơ quan CSĐT nói riêng.

Cục Cảnh sát hình sự nêu rõ, mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không cá nhân nào có quyền can thiệp trái pháp luật vào quá trình giải quyết vụ án hình sự. Khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước các hành vi hứa hẹn “xin tại ngoại”, “xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự“,”xin trắng án"...; đây đều là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Ngoài ra, các đối tượng này còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua nhiều hình thức khác như: xin Visa du lịch châu Âu; mua nhà ở xã hội; xin cấp “sổ đỏ”; cấp phép xây dựng... Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác, đồng thời đề nghị ai đã bị các đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì trình báo đến Cục Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Theo cand.com.vn