Triều Tiên tăng cường năng lực hạt nhân giữa lúc Mỹ - Hàn tập trận

KCNA ngày 19/8 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra lệnh mở rộng nhanh chóng năng lực hạt nhân và chỉ trích tập trận Mỹ - Hàn là “biểu hiện rõ ràng của ý định khiêu khích”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng môi trường an ninh hiện nay đòi hỏi Triều Tiên phải “nhanh chóng mở rộng” kho vũ khí hạt nhân. Ông cũng lưu ý rằng, các cuộc tập trận gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc có liên quan đến “yếu tố hạt nhân”, “thể hiện rõ ràng ý định duy trì thái độ thù địch và đối đầu tối đa với Triều Tiên”.

Người dẫn chương trình bản tin trên Đài truyền hình Triều Tiên KRT nêu rõ: “Như nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh, môi trường an ninh mà đất nước đang phải đối mặt đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và tình hình hiện tại đòi hỏi những thay đổi cơ bản và nhanh chóng trong lý thuyết và thực tiễn quân sự hiện tại cũng như việc mở rộng nhanh chóng vũ khí hạt nhân".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn vào ngày 18/8. Ảnh: Yonhap

Cùng với việc mở rộng năng lực hạt nhân, Triều Tiên cũng đang tập trung phát triển hải quân. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát tàu khu trục đa năng 5.000 tấn đầu tiên của nước này, mang tên Choe Hyon tại một xưởng đóng tàu ở thành phố ven biển phía Tây Nampho. Con tàu này được trang bị vũ khí mạnh nhất và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm tới. Triều Tiên cũng có kế hoạch đóng thêm hai tàu khu trục cùng lớp mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026. Đây là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm đa dạng hóa hệ thống phóng vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra. Cuộc tập trận bao gồm các cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn. Mặc dù Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận này chỉ mang tính phòng thủ, Triều Tiên luôn coi đây là “diễn tập xâm lược”.

Về phía Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng nước này hôm qua tuyên bố họ không có kế hoạch tạm dừng các cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới trên biển với Triều Tiên trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên. Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Lee Kyung Ho, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ nhấn mạnh rằng: “Về việc tạm dừng các cuộc tập trận bắn đạn thật ở các đảo biên giới phía tây bắc, chúng tôi chưa có bất kỳ xem xét nào đối với biện pháp này”.

Khi được hỏi về số phận của thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018, ông Lee Kyung Ho cho biết hiện chưa có thông tin cụ thể nào để chia sẻ. Tuy nhiên, ông khẳng định Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì “tư thế phòng thủ vững chắc”, đồng thời ủng hộ nỗ lực của chính phủ nhằm xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và tìm kiếm các bước đi thiết thực để giảm căng thẳng.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ đạo nội các chuẩn bị kế hoạch triển khai từng bước các thỏa thuận đã có với Triều Tiên. Động thái này được xem là một nỗ lực mới của Hàn Quốc nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều đang căng thẳng. Tổng thống Lee Jae Myung hy vọng khôi phục một phần thỏa thuận quân sự được ký kết năm 2018, vốn giúp Hàn Quốc và Triều Tiên tạm dừng một số hoạt động quân sự dọc biên giới. Tuy nhiên, cho đến nay, những nỗ lực đối thoại của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung vẫn chưa được Triều Tiên đón nhận.

Nguồn vov.vn