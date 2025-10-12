Cộng đồng người Việt tại Séc quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt

Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ngày 11 tháng 10 năm 2025, chi hội Người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha, đã tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 và 11 gây ra.

Các thành viên Chi hội đã đến trực tiếp từng quầy hàng trong Trung tâm Thương mại, chủ động tiếp nhận mọi sự ủng hộ từ bà con tiểu thương và cộng đồng trong khu vực.

Đây là một hoạt động thiết thực của bà con xa xứ, giữ gìn truyền thống tương thân, tương ái của người Việt, đặc biệt trong bối cảnh đồng bào ở nhiều địa phương của Việt Nam đang phải đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản sau các đợt bão lũ xảy ra liên tiếp.

Hội Người Việt Nam tại TTTM Sapa ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách – Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo bà con, các công ty, tập thể, cá nhân và các mạnh thường quân, những người đang làm việc và kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Sapa. Tính đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2025, tổng số tiền quyên góp được hơn 345.000 CZK tương đương khoảng 435 triệu đồng.

Những hành động này đã thể hiện tấm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào sâu sắc của cộng đồng người Việt nơi xa xứ, luôn hướng về quê hương đất nước trong những lúc khó khăn, hoạn nạn đồng thời cũng lan tỏa các giá trị nhân văn, tình yêu thương và tiếp thêm nghị lực cho người dân vùng bão vượt qua khó khăn.

