Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm

Triều Tiên hôm 9/4 tuyên bố đã thử nghiệm phóng một tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm, khẳng định vũ khí này có thể biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi trong tầm bắn với sức mạnh mật độ cao nhất.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 9/4 cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đất đối đất Hwasong-11Ka mang đầu đạn chùm như một phần trong các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí quan trọng được tiến hành từ ngày 6-8/2.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm đã xác nhận rằng tên lửa có thể biến bất kỳ mục tiêu nào có diện tích từ 6,5-7ha thành tro bụi với sức mạnh tối đa.

Triều Tiên cũng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí điện từ và rải bom giả bằng sợi carbon, đồng thời kiểm chứng độ tin cậy chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động.

Trước đó, chiều 8/4, Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ khu vực Wonsan hướng về biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên sau khi nhiều tên lửa tương tự được phóng vào buổi sáng.

Hôm 7/4, Triều Tiên cũng đã phóng một vật thể bay không xác định từ khu vực Bình Nhưỡng, nhưng nó đã biến mất ngay sau khi phóng, dường như là một sự cố bất thành.

