Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm

{title}
{publish}
{head}
Triều Tiên đã phóng tên lửa đất đối đất Hwasong-11Ka mang đầu đạn chùm như một phần trong các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí quan trọng được tiến hành từ ngày 6-8/2.
Triều Tiên hôm 9/4 tuyên bố đã thử nghiệm phóng một tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm, khẳng định vũ khí này có thể biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi trong tầm bắn với sức mạnh mật độ cao nhất.
Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 9/4 cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đất đối đất Hwasong-11Ka mang đầu đạn chùm như một phần trong các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí quan trọng được tiến hành từ ngày 6-8/2.
Theo KCNA, cuộc thử nghiệm đã xác nhận rằng tên lửa có thể biến bất kỳ mục tiêu nào có diện tích từ 6,5-7ha thành tro bụi với sức mạnh tối đa.
Triều Tiên cũng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí điện từ và rải bom giả bằng sợi carbon, đồng thời kiểm chứng độ tin cậy chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động.
Trước đó, chiều 8/4, Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ khu vực Wonsan hướng về biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên sau khi nhiều tên lửa tương tự được phóng vào buổi sáng.
Hôm 7/4, Triều Tiên cũng đã phóng một vật thể bay không xác định từ khu vực Bình Nhưỡng, nhưng nó đã biến mất ngay sau khi phóng, dường như là một sự cố bất thành.
Theo nhandan.vn
Cảnh sát cho biết mạng lưới buôn người vận hành 5 nhà kho tại Libya để giam giữ các nạn nhân, đồng thời ép gia đình họ phải nộp các khoản tiền chuộc lớn.
Ngày 8/4, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ lập tức áp mức thuế 50% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ từ bất kỳ nước nào cung cấp vũ khí cho Iran.
Ngày 8/4, hàng loạt quốc gia và tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran, coi đây là bước đi tích cực nhằm hạ...
Theo phía Iran, các bên chuẩn bị nối lại đàm phán tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 10/4, dựa trên đề xuất 10 điểm do Tehran đưa ra, trong đó bao gồm một số nội dung then chốt.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7/4 đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường an ninh tại eo biển Hormuz trong bối cảnh hành lang vận tải quan trọng...
IEA nhận định khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Trung Đông nghiêm trọng chưa từng có nhưng cũng có thể thúc đẩy mạnh mẽ năng lượng tái tạo, điện hạt nhân và xe điện trong...
Iran bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel mà Washington đưa ra thông qua Pakistan và một số quốc gia trung gian, cho rằng các đề xuất này là “rất tham vọng, bất...