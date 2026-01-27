Xã hội
Trợ cấp thất nghiệp tối đa khu vực công tăng lên 18,5 triệu đến 26,55 triệu đồng

Từ 1/1/2026, tiền trợ cấp thất nghiệp tối đa được tính chung theo lương tối thiểu vùng, thay vì tách bạch khu vực công - tư như trước, lên mức 26,55 triệu đồng (với vùng 1).

Luật Việc làm sửa đổi, có hiệu lực từ 1/1/2026, giữ nguyên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% bình quân tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc. Song mức hưởng tối đa không quá 5 lần lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố tại tháng cuối tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Khu vực giải quyết bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Do từ ngày 1/1/2026, lương tối thiểu vùng được điều chỉnh lên với vùng I là 5,31 triệu đồng; vùng II là 4,73 triệu đồng; vùng III là 4,14 triệu đồng và vùng IV là 3,7 triệu đồng, nên tiền trợ cấp tối đa mà lao động được hưởng dao động 18,5 - 26,55 triệu đồng tùy khu vực vùng lương tối thiểu. Mức hưởng tối đa sẽ tăng khi Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu.

Thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng được rút ngắn, là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thay vì ngày thứ 16 như trước đây. Thay đổi nhằm hỗ trợ lao động tiếp cận tài chính nhanh hơn trong giai đoạn khó khăn việc làm.

Quy định mới cũng loại trừ trường hợp nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu khỏi nhóm được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, lao động nghỉ việc khi đủ tuổi về hưu (hiện nam 61 tuổi 6 tháng, nữ 57 tuổi) và đóng từ đủ 15 năm BHXH sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong khi luật cũ chỉ quy định người hưởng lương hưu thì không được nhận trợ cấp thất nghiệp nên lao động trong thời gian chờ hưu trí vẫn có thể nộp đơn để hưởng khoản trên.

