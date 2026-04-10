Trồng rừng hướng tới phát triển bền vững

Thời gian này, người dân trong tỉnh tập trung triển khai trồng rừng vụ Xuân Hè. Năm 2026 với mục tiêu trồng mới 17,5 nghìn ha rừng tập trung và 4,5 triệu cây phân tán, các địa phương đang thể hiện quyết tâm phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, gắn với nâng cao sinh kế và bảo vệ môi trường sinh thái.

Người dân phường Kỳ Sơn triển khai trồng rừng.

Tại phường Kỳ Sơn, nhiều hộ dân đã có mặt từ sớm tại các khoảnh đồi chuẩn bị trồng rừng. Những diện tích sau khai thác được dọn sạch thực bì, cỏ dại để xử lý. Đất được cuốc sâu, làm tơi xốp, các hố trồng được bố trí theo đúng khoảng cách kỹ thuật nhằm bảo đảm điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho cây giống. Ở một số khu vực, người dân đã chủ động trồng rừng từ tháng 2 với các loại cây chủ lực như keo, xoan.

Ông Bùi Văn Hùng tại Kỳ Sơn chia sẻ, năm nay gia đình ông đăng ký trồng gần 1ha. Hiện gia đình đang hoàn thiện khâu chuẩn bị mặt bằng, bón lót phân và chờ cây giống đạt tiêu chuẩn để tiến hành trồng đồng loạt. Nếu thời tiết thuận lợi, việc trồng rừng sẽ được triển khai nhanh chóng để đảm bảo thời vụ.

Theo lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn, năm 2026, địa phương dự kiến trồng hơn 200ha rừng sản xuất. Thời gian qua, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, thông báo tới người dân, đồng thời chuẩn bị nguồn giống và hướng dẫn kỹ thuật để bà con sẵn sàng bước vào vụ trồng rừng mới. Công tác phát dọn thực bì, đào hố được triển khai sớm nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi.

Không chỉ riêng Kỳ Sơn, tại nhiều địa phương khác, công tác chuẩn bị cũng được triển khai đồng bộ. Từ đầu tháng 2 đến nay, phần lớn các địa phương bước đầu tiến hành trồng rừng theo kế hoạch, chuẩn bị cây giống và các điều kiện cần thiết. Dự kiến từ tháng 4 đến tháng 5, khi thời tiết có mưa ổn định sẽ đồng loạt xuống giống. Việc trồng rừng chủ yếu do người dân thực hiện, dưới sự hướng dẫn chuyên môn của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Thực tế tại xã Mường Động, dưới chân các triền đồi, hàng loạt bầu keo lai, keo tai tượng được tập kết gọn gàng, sẵn sàng cho ngày xuống giống. Đối với người dân nơi đây, mỗi mùa trồng rừng không chỉ là một vụ sản xuất đơn thuần mà còn là sự đầu tư dài hạn cho tương lai kinh tế gia đình.

Theo bà Lý Thị Khánh - Trưởng Phòng Kinh tế xã Mường Động: Năm 2026, địa phương dự kiến trồng mới khoảng 200ha rừng; đến nay đã trồng được khoảng 85ha, chủ yếu là các giống keo tai tượng và keo Úc. Kết quả này cho thấy sự chủ động của người dân trong việc tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng.

Theo Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, năm 2026, toàn tỉnh đặt mục tiêu trồng rừng tập trung 17,5 nghìn ha và trồng 4,5 triệu cây phân tán. Đây là chỉ tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững, hướng tới nâng cao giá trị rừng trồng và tăng độ che phủ. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ góp phần cải thiện môi trường sinh thái mà còn tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành chế biến gỗ.

Tính đến đầu tháng 3/2026, toàn tỉnh đã trồng được gần 1.100ha rừng tập trung, đồng thời trồng hàng ngàn cây phân tán. Sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 163 nghìn m3. Những con số này cho thấy tiến độ triển khai đang bám sát kế hoạch đề ra, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của vụ trồng rừng là chất lượng cây giống. Hiện nay, tại các vườn ươm trên địa bàn tỉnh, nguồn cây giống cơ bản được đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Các loại giống chủ yếu là keo lai, keo tai tượng... phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương.

Bên cạnh khâu trồng mới, công tác chăm sóc sau trồng được xác định là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và năng suất rừng. Trong mùa vụ năm 2026, ngành lâm nghiệp khuyến cáo người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp chăm sóc định kỳ như làm cỏ, vun gốc, bón phân và theo dõi sát tình hình sâu bệnh. Việc chăm sóc đúng kỹ thuật không chỉ giúp cây sinh trưởng nhanh mà còn hạn chế rủi ro trong giai đoạn đầu.

Đặc biệt, công tác phòng, chống cháy rừng được đặt lên hàng đầu, nhất là trong thời kỳ cây còn nhỏ và dễ bị tổn thương trước các tác động của môi trường. Các địa phương đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Không dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu diện tích, ngành Nông nghiệp và Môi trường còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng rừng trồng, gia tăng trữ lượng và giá trị kinh tế. Trong đó, việc kiểm soát chất lượng giống, đẩy mạnh hướng dẫn kỹ thuật được xem là giải pháp trọng tâm.

Cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã tổng hợp, trình sửa đổi chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn. Đây là bước đi quan trọng nhằm từng bước chuyển đổi từ rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất lâm nghiệp.

Mùa trồng rừng năm nay không chỉ là một chiến dịch sản xuất mà còn mang ý nghĩa lâu dài đối với môi trường và đời sống người dân. Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao, màu xanh của rừng đang từng ngày trải rộng trên khắp các vùng đồi núi trong tỉnh. Đây chính là tiền đề quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ hệ sinh thái, hướng tới một tương lai phát triển bền vững cho địa phương.

Hồng Trung