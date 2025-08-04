Trứng luộc chín có thể để được bao lâu mà vẫn giữ được dinh dưỡng?

Trứng luộc chín rất bổ dưỡng và tiện lợi để dùng làm món ăn nhẹ lành mạnh hoặc là một phần của bữa ăn cân bằng. Nhiều người thắc mắc trứng luộc chín để được bao lâu và làm thế nào để giữ chúng tươi ngon lâu nhất?

Trứng luộc chín thường được đun sôi trong nước nóng lâu hơn, khoảng 10 - 12 phút, so với trứng lòng đào. Lòng trắng trứng nên được nấu đến khoảng 82°C và lòng đỏ khoảng 77°C để đạt được kết cấu tối ưu.

Các đặc điểm chính của trứng luộc chín:

Chín hoàn toàn: Cả lòng trắng và lòng đỏ trứng đều đặc và săn chắc.

Kết cấu: Lòng trắng săn chắc, lòng đỏ không còn lỏng.

1. Cách bảo quản đúng cách trứng luộc chưa bóc vỏ

Trứng luộc chín nếu chưa ăn ngay cần bảo quản đúng cách trong tủ lạnh.

Khi luộc, lớp màng bảo vệ vỏ trứng sẽ bị loại bỏ, khiến trứng dễ bị tác động bởi không khí và các vi sinh vật gây hại hơn. Do đó, việc bảo quản lạnh là bắt buộc để ngăn trứng luộc bị nhiễm bẩn hoặc hư hỏng. Bảo quản trứng trong tủ lạnh giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, vì vi khuẩn có khả năng gây nguy hiểm phát triển chậm hơn ở nhiệt độ dưới 4°C.

Tránh để trứng đã nấu chín ở nhiệt độ phòng quá lâu và hãy cho chúng vào tủ lạnh trong vòng hai giờ sau khi luộc chín.

Tốt nhất là nên bảo quản trứng trong vỉ hoặc hộp kín khí. Hãy đặt chúng vào ngăn trong của tủ lạnh thay vì ở cánh cửa, vì việc đóng mở tủ lạnh thường xuyên có thể khiến nhiệt độ ở vị trí này dao động.

Ban đầu, có thể nhận thấy mùi khí trong tủ lạnh khi bảo quản trứng luộc. Điều này là do hydro sunfua hình thành khi trứng được luộc, đây là hiện tượng bình thường và vô hại, mùi thường sẽ tan biến trong vài giờ.

Tuy nhiên, khi để lạnh trứng luộc sẽ khiến lòng trắng và lòng đỏ trứng trở nên dai và nhiều nước, khiến chúng kém ngon khi ăn.

2. Cách bảo quản đúng cách trứng luộc đã bóc vỏ

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất, tốt nhất là nên bóc vỏ trứng luộc ngay trước khi định ăn hoặc sử dụng chúng trong công thức nấu ăn. Nếu trứng đã được bóc vỏ, nên bảo quản trong hộp kín khí cùng với một chiếc khăn giấy ẩm để ngăn trứng luộc bị khô.

Cũng giống như trứng luộc chưa bóc vỏ, trứng đã bóc vỏ không nên để ở nhiệt độ phòng và nên được cho vào tủ lạnh càng nhanh càng tốt.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và nhiều chuyên gia dinh dưỡng, trứng luộc dù còn vỏ hay đã bóc vỏ, có thể bảo quản an toàn trong hộp kín đúng cách trong tủ lạnh tối đa 7 ngày. Điều quan trọng là phải cho trứng vào tủ lạnh trong vòng hai giờ sau khi luộc và tránh để chúng ở nhiệt độ phòng quá hai giờ.

Nếu không chắc trứng luộc đã được bảo quản bao lâu, trước tiên hãy kiểm tra vỏ xem có bị nhớt hoặc có phấn không. Nếu có, hãy vứt bỏ trứng để đảm bảo an toàn. Một quả trứng luộc bị hỏng có thể có mùi khó chịu, đặc trưng. Nếu trứng vẫn còn vỏ, có thể cần đập vỡ nó để kiểm tra mùi.

Ăn trứng quá hạn sử dụng là rất nguy hiểm vì nó có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng thường gặp bao gồm tiêu chảy, buồn nôn và nôn.

Nhiều người sẽ lo lắng khi lòng đỏ trứng luộc có màu xám xanh. Tuy nhiên, điều này không hẳn là trứng đã hỏng. Màu sắc của lòng đỏ thay đổi tùy thuộc vào thời gian và nhiệt độ nấu. Khi trứng được luộc lâu, lòng đỏ sẽ nhạt màu hơn và cuối cùng chuyển sang màu xám xanh. Màu sắc này xảy ra khi luộc trứng quá lâu, vì điều này làm cho sắt từ lòng đỏ phản ứng với hydro sunfua từ lòng trắng. Mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến kết cấu và cảm giác khi ăn nhưng nó vẫn an toàn để tiêu thụ.

