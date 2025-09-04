Trung Quốc áp dụng biện pháp chống lách luật đầu tiên với hàng hóa của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc mới ra thông báo cho biết sẽ áp dụng các biện pháp chống lách luật đối với các sản phẩm cáp quang nhập khẩu có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu từ hôm nay (4/9), đánh dấu biện pháp phòng vệ thương mại này lần đầu tiên được Trung Quốc sử dụng.

Quyết định trên được đưa ra trong một thông báo đăng trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc.

Cảng hàng hóa Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong tuyên bố với truyền thông dưới hình thức hỏi đáp, người phát ngôn bộ này ngày 4/9 cho biết, Bộ Thương mại Trung Quốc đã tiến hành điều tra chống lách luật đối với sản phẩm sợi quang nhập khẩu từ Mỹ vào ngày 4/3 theo yêu cầu của các công ty Trung Quốc. Đây là vụ điều tra chống lách luật đầu tiên của nước này.

Người phát ngôn nhấn mạnh, qua điều tra, bằng chứng cho thấy, các nhà xuất khẩu cáp quang của Mỹ đã lách các biện pháp chống bán phá giá của Trung Quốc. Dựa trên kết quả điều tra, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành thông báo về quyết định thực hiện các biện pháp chống lách luật đối với sản phẩm cáp quang của Mỹ từ ngày 4/9.

Trong thông báo đưa ra vào đêm muộn 3/9, bộ này cho biết, một số nhà sản xuất, xuất khẩu Mỹ đã thay đổi hình thức thương mại để đưa sợi quang vào Trung Quốc, làm giảm hiệu quả của các biện pháp chống bán phá giá.

Trên cơ sở đó, Bộ Thương mại Trung Quốc quyết định sẽ chính thức áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một sản phẩm sợi quang đơn mode có nguồn gốc từ Mỹ, với mức thuế từ 33,3% đến 78,2% và biện pháp này sẽ có hiệu lực đến ngày 21/4/2028.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, điều tra chống lách luật là một cuộc điều tra phòng vệ thương mại được khởi xướng đối với các hành vi lẩn tránh các biện pháp chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp hiện hành. Loại điều tra này được nhiều thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sử dụng rộng rãi để đảm bảo hiệu quả của các biện pháp phòng vệ thương mại.

Trước đó, hồi giữa tháng 7, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC cho biết đang cân nhắc việc thông qua quy định hạn chế các công ty trong nước kết nối cáp viễn thông dưới biển có sử dụng thiết bị và công nghệ Trung Quốc.

