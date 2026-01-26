Trung Quốc bùng nổ du lịch nước ngoài dịp Tết, Việt Nam trong danh sách hàng đầu

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 ở Trung Quốc sẽ kéo dài 9 ngày. Một số nền tảng du lịch nước này dự báo, du lịch nước ngoài sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ tại Trung Quốc, trong đó Việt Nam nằm trong danh sách điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Sân bay Quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh

Theo thông tin từ Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc về kế hoạch tổng thể cho đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán năm 2026, lượng hành khách trên tuyến hàng không dân dụng trong dịp này dự kiến ​​sẽ đạt mức cao kỷ lục, các chuyến bay đi và đến đều có khả năng đạt đỉnh điểm về nhu cầu.

Dữ liệu của nền tảng du lịch Qunar.com cho thấy, 10 điểm đến hàng đầu về đặt phòng khách sạn từ giữa tháng Giêng đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bao gồm Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Nga, Việt Nam, Ma Cao (Trung Quốc), Australia và Indonesia.

Còn theo dữ liệu của nền tảng Tongcheng Travel, tính đến 12/1, các quốc gia Đông Nam Á chiếm khoảng 50% trong top 10 điểm đến đặt vé máy bay quốc tế phổ biến nhất cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dẫn đầu là Singapore, Kuala Lumpur, TP.HCM và Bali (Indonesia).

Thống kê chuyến bay từ nền tảng dữ liệu hàng không Flight Master cũng xác nhận, Thái Lan đã nổi lên là điểm đến xuất cảnh hàng đầu trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán năm 2026. Các chuyến bay từ Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á khác, bao gồm Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Lào cũng tăng đáng kể, trong khi các chuyến bay đến Nhật Bản giảm mạnh, với mức giảm 43,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh nỗ lực mở thêm nhiều đường bay mới. Trên thị trường quốc tế, Hãng hàng không China Eastern Airlines hôm 23/1 cho biết đã khai trương hoặc tăng tần suất khai thác trên 50 đường bay quốc tế, vận hành tổng cộng hơn 2.800 chuyến bay trong mùa du lịch Tết Nguyên đán, với việc mở rộng công suất chủ yếu đến các điểm đến nổi tiếng vào mùa Đông ở Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand. Trong số các đường bay mới có chặng Thượng Hải - Phú Quốc.

Tần suất các chuyến bay cũng được tăng cường trên các tuyến từ các thành phố lớn hạng nhất và hạng hai ở Trung Quốc đến các điểm đến như Singapore, Phuket, Bangkok, Chiang Mai và Hà Nội.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, lưu lượng hành khách trong lĩnh vực hàng không dân dụng của nước này trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán sắp tới có thể đạt mức kỷ lục 95 triệu lượt, với trung bình 2,38 triệu lượt hành khách mỗi ngày, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn vov.vn