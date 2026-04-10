Trung Quốc lập kỷ lục khoan nước nóng sâu 3.413m tại Nam Cực

Trung Quốc lần đầu khoan xuyên lớp băng Nam Cực xuống độ sâu kỷ lục, mở ra bước tiến mới trong nghiên cứu khí hậu và môi trường cổ đại Trái Đất.

Hình ảnh từ bên dưới một tảng băng trong cuộc thử nghiệm khoan nước nóng đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Cực. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đoàn thám hiểm Nam Cực lần thứ 42 của Trung Quốc vừa ghi dấu mốc quan trọng khi thực hiện thành công thí nghiệm khoan nước nóng đầu tiên trên dải băng Nam Cực, đạt độ sâu 3.413m, vượt xa kỷ lục thế giới trước đó là 2.540m. Thông tin được hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn nguồn Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố hôm 8/4.

Theo Global Times, thí nghiệm khoan khoa học đầu tiên vào hồ ngầm Kỳ Lân, nằm dưới lớp băng dày ở Đông Nam Cực, đã hoàn tất từ ngày 5/2. Kết quả này cho thấy Trung Quốc đã có khả năng triển khai nghiên cứu khoan tại hơn 90% diện tích dải băng Nam Cực cũng như toàn bộ dải băng Bắc Cực.

Theo đánh giá của giới khoa học, việc tiếp cận các hồ ngầm dưới băng có ý nghĩa đặc biệt trong việc tái dựng lịch sử môi trường cổ đại của Trái Đất, đồng thời cung cấp dữ liệu quan trọng cho các mô hình dự báo biến đổi khí hậu trong tương lai.

Khoan nước nóng được xem là phương pháp nghiên cứu tiên tiến trong khoa học địa cực. So với công nghệ khoan cơ học truyền thống, phương pháp này có khả năng xuyên sâu tốt hơn, tốc độ cao hơn và hạn chế tối đa sự xáo trộn cấu trúc băng. Ngoài ra, kỹ thuật này cho phép tạo các lỗ khoan đường kính lớn với độ sạch cao, phù hợp để tiếp cận những khu vực nhạy cảm như hồ ngầm, đáy băng hay mặt dưới của thềm băng.

Nhờ những ưu điểm đó, khoan nước nóng hiện được xem là công nghệ chủ đạo trên thế giới trong nghiên cứu môi trường sâu của các tảng băng và thềm băng ở hai cực.

Trong thí nghiệm lần này, nhóm nghiên cứu Trung Quốc tập trung kiểm chứng hệ thống khoan kết hợp nước nóng và công nghệ tan chảy nhiệt trên dải băng dày hơn 3.000 m. Việc khoan xuyên qua lớp băng phía trên hồ ngầm Kỳ Lân đã tạo ra một kênh tiếp cận không gây ô nhiễm, mở đường cho các nghiên cứu quan trắc tại chỗ, cũng như thu thập mẫu nước và trầm tích đáy hồ trong tương lai.

Để đạt được kết quả này, các nhà khoa học đã tích hợp nhiều loại thiết bị phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của vùng cực, đồng thời đáp ứng yêu cầu khoan nhanh, chính xác và sạch. Quá trình triển khai cũng vượt qua hàng loạt thách thức kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả ở độ sâu lớn.

Thành công của dự án không chỉ giúp Trung Quốc lấp đầy khoảng trống trong công nghệ khoan băng sâu mà còn thể hiện định hướng phát triển “thám hiểm xanh” và công nghệ thân thiện môi trường trong nghiên cứu địa cực.

Giới chuyên gia nhận định, bước tiến này sẽ tạo nền tảng quan trọng cho các chương trình nghiên cứu khí hậu, sinh học cực hạn và tiến hóa môi trường Trái Đất trong tương lai, đồng thời góp phần nâng cao vai trò của Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học địa cực toàn cầu. Đây là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong nỗ lực mở rộng năng lực nghiên cứu của nước này tại các khu vực băng giá chiến lược.

Theo TTXVN