Tổng thống Mỹ hoãn ký sắc lệnh hành pháp về AI ​vì lo ngại “tạo rào cản”

Việc trì hoãn này khép lại nhiều tuần tranh luận qua lại về sắc lệnh hành pháp, vốn sẽ đảo ngược chính sách “ít can thiệp” của chính quyền của Tổng thống Donal Trump đối với Trí tuệ nhân tạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 đã hoãn lễ ký một sắc lệnh hành pháp được chờ đợi từ lâu của chính quyền ông về ngành Trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng rằng sự kiện này, dự kiến diễn ra vào chiều muộn cùng ngày, đã bị hoãn.

Theo ông, Mỹ đang đi trước Trung Quốc và phần còn lại của thế giới về AI và ông không muốn làm bất cứ điều gì cản trở lợi thế đó.

Ông bổ sung rằng AI đang “tạo ra rất nhiều điều tích cực” và ông lo ngại rằng sắc lệnh hành pháp “có thể trở thành một rào cản.”

Tờ The New York Times, trích dẫn những người tham gia soạn thảo, cho biết sắc lệnh này sẽ trao quyền cho chính phủ Mỹ đánh giá trước các mô hình AI để phát hiện lỗ hổng an ninh.

Các khoản đầu tư lớn của các tập đoàn công nghệ vào ngành AI non trẻ đã thúc đẩy tăng trưởng nhanh, góp phần đẩy thị trường chứng khoán lên mức cao mới, ngay cả khi cuộc chiến Iran và các bất ổn địa chính trị khác gây ra hỗn loạn kinh tế toàn cầu.

Chính quyền Tổng thống Trump đã hoan nghênh sự chuyển dịch sang công nghệ này và thực hiện các hành động được giới công nghiệp ủng hộ, như ủng hộ việc ngăn các bang tự ban hành quy định riêng về AI.

Tuy nhiên, chính quyền cũng đã thực hiện một số bước hướng tới tăng cường giám sát AI. Trung tâm Liên bang về Tiêu chuẩn và Đổi mới AI trong tháng này đã công bố các thỏa thuận với Google DeepMind, Microsoft và xAI của Elon Musk, cho phép cơ quan này đánh giá các mô hình AI trước khi chúng được công bố rộng rãi.

Những người tham gia soạn thảo cho biết, họ dự kiến sắc lệnh sẽ được ký vào một thời điểm sau đó, mặc dù chưa rõ liệu nội dung và cấu trúc của sắc lệnh có thay đổi hay không.

Theo Vietnam+


 Từ khóa: Chính quyền Trí tuệ nhân tạo Tổng thống mỹ donald trump Chính sách Tranh luận Thị trường chứng khoán Tổng thống trump Trung Quốc Donal trump
