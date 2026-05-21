Tuổi thọ thật sự của tủ lạnh là bao lâu?

Không phải mọi loại tủ lạnh đều có độ bền giống nhau, trong đó các mẫu thiết kế đơn giản thường có tuổi thọ cao hơn các dòng nhiều tính năng.

Tủ lạnh là một thiết bị thiết yếu trong mỗi căn bếp hiện đại. Thiếu tủ lạnh, các gia đình sẽ phải thường xuyên đi siêu thị để mua thực phẩm và trong những ngày hè oi ả, họ sẽ không thể thưởng thức kem hay đồ uống lạnh. Hơn nữa, việc không có tủ lạnh sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm ôi thiu.

Tủ lạnh đắt tiền không có nghĩa là tuổi thọ luôn ở mức cao

Nếu đã sử dụng tủ lạnh trong nhiều năm, việc nhận biết thời điểm cần nâng cấp và cách kéo dài tuổi thọ của nó là rất quan trọng. Khi tủ lạnh hỏng, mọi người không chỉ lãng phí thực phẩm mà còn có thể phải chi một khoản tiền lớn để thay thế. Theo các chuyên gia, tuổi thọ trung bình của một chiếc tủ lạnh là khoảng 12 năm, nhưng điều đó có thể thay đổi khi một số mẫu có thể hỏng sớm hơn, trong khi những mẫu khác có thể hoạt động đến 20 năm, tùy thuộc chất lượng thương hiệu, loại tủ lạnh và thói quen sử dụng.

Các tủ lạnh cao cấp với nhiều tính năng hiện đại thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các mẫu cơ bản. Nguyên nhân là do các công nghệ phức tạp như máy làm đá tích hợp và máy lọc không khí dễ gặp sự cố. Ngược lại, tủ lạnh giá rẻ, chất lượng thấp thường không bền bằng các sản phẩm từ thương hiệu uy tín. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tất cả các mẫu từ thương hiệu hàng đầu đều đáng tin cậy khi một số có thể gặp sự cố sau 5 năm sử dụng.

Cách kéo dài tuổi thọ cho tủ lạnh

Để tủ lạnh hoạt động lâu bền, người dùng không cần phải chi hàng chục triệu đồng cho một sản phẩm hiện đại. Hãy tìm một mẫu tủ lạnh đáng tin cậy phù hợp với nhu cầu và ngân sách, đồng thời đừng quên tham khảo đánh giá của khách hàng để phát hiện những vấn đề tiềm ẩn.

Sau khi chọn được tủ lạnh phù hợp, việc vệ sinh thường xuyên là rất quan trọng. Nếu không, bụi bẩn và thức ăn thừa sẽ tích tụ trên gioăng cửa, làm thất thoát không khí lạnh và khiến máy nén phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến hỏng hóc và hóa đơn tiền điện tăng cao. Người dùng nên vệ sinh tủ lạnh hằng tuần và dàn ngưng tụ 1 hoặc 2 lần mỗi năm để duy trì hiệu suất hoạt động.

Vị trí đặt tủ lạnh cũng cần được chú ý. Người dùng được khuyến cáo tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp, đồng thời đảm bảo có đủ khoảng trống để thông gió. Cuối cùng, không nên nhồi nhét quá nhiều đồ vào tủ lạnh.

Dấu hiệu cảnh báo tủ lạnh sắp hỏng

Tủ lạnh không có hạn sử dụng cố định, vì vậy người dùng cần nhận biết những dấu hiệu lão hóa để tránh rắc rối trong tương lai. Một chiếc tủ lạnh hoạt động tốt thường phát ra tiếng vo ve nhẹ nhàng. Nếu nghe thấy tiếng kêu lạch cạch, rít hoặc ken két, đó là dấu hiệu cho thấy có vấn đề bên trong.

Có những dấu hiệu cho thấy tủ lạnh sắp hỏng mà người dùng nên biết

Khả năng làm lạnh không ổn định cũng là một dấu hiệu phổ biến. Nếu thực phẩm không được giữ lạnh hoặc hỏng nhanh hơn bình thường, có thể do máy nén hỏng, gioăng cửa rách hoặc cuộn dây dàn ngưng bẩn. Nếu nhận thấy những dấu hiệu này, hãy nhờ thợ chuyên nghiệp kiểm tra để tránh chi phí sửa chữa cao.

Ngoài ra, nếu tủ lạnh tỏa ra quá nhiều nhiệt hoặc một số bộ phận trở nên quá nóng, có thể dàn ngưng tụ bị bẩn hoặc máy nén gặp sự cố. Nếu thợ sửa chữa xác định máy nén sắp hỏng, việc mua tủ lạnh mới có thể là lựa chọn tiết kiệm nhất vì chi phí thay thế máy nén thường dao động vài trăm nghìn đồng (tủ lạnh thường) đến hàng triệu đồng (tủ lạnh lớn hoặc loại inverter).

Theo thanhnien.vn