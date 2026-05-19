Siêu El Nino mạnh nhất có thể diễn ra năm nay

Một số chuyên gia dự đoán, đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1877 có thể diễn ra cuối năm nay đến đầu năm sau.

Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) dự đoán, có 65% khả năng El Nino xảy ra từ tháng 10/2026 đến tháng 2/2027. Michelle L'Heureux, nhà khoa học phụ trách dự báo El Nino và La Nina tại CPC, cho biết El Nino mạnh sẽ dễ xuất hiện hơn nếu những thay đổi trong khí quyển tiếp tục đồng bộ với những thay đổi ở vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương trong mùa hè, ví dụ gió gần xích đạo suy yếu cùng lúc với nhiệt độ đại dương tăng lên.

“Khả năng xảy ra sự kiện El Nino lớn nhất kể từ những năm 1870 rõ ràng đang tăng lên”, Paul Roundy, giáo sư khoa học môi trường và khí quyển tại Đại học Albany, viết trên X.

Theo Live Science, El Nino mạnh nhất từng ghi nhận xảy ra năm 1877, góp phần châm ngòi cho nạn đói toàn cầu giai đoạn 1876-1878, lấy mạng hơn 50 triệu người, tương đương 3% dân số thế giới thời đó.

Deepti Singh, giám đốc Phòng thí nghiệm Khí hậu cực đoan và tác động tại Đại học Bang Washington, cho rằng dù bối cảnh xã hội, chính trị và kinh tế hiện đã khác nhiều, sự kiện sắp tới vẫn có thể đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực, nguồn nước cũng như kinh tế toàn cầu. “Điểm khác biệt là khí quyển và đại dương hiện ấm hơn đáng kể so với những năm 1870, đồng nghĩa những hiện tượng cực đoan đi kèm có thể trở nên nghiêm trọng hơn”, Singh nói với Washington Post.

Một ví dụ gần đây hơn cho thấy mối đe dọa từ siêu El Nino là sự kiện diễn ra năm 1997-1998, dẫn đến thiệt hại kinh tế toàn cầu ước tính 32-96 tỷ USD.

Nathaniel Johnson, chuyên gia dự báo ENSO tại NOAA, cho biết siêu El Nino sẽ ảnh hưởng đến thủy sản, cây trồng, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy rừng và bão ở một số khu vực trên thế giới.

"Hiện có nhiều người sống trong cảnh nghèo đói, và nếu sản lượng cây trồng giảm do hạn hán hoặc lũ lụt mà El Nino gây ra thì giá cả sẽ còn tăng cao hơn. Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ xảy ra những tác động nhân đạo rất lớn trong năm nay, đặc biệt nếu xung đột Trung Đông tiếp diễn", Liz Stephens, giáo sư khí hậu tại Đại học Reading (Anh), nói với BBC.

Người đàn ông giao quạt điều hòa cho khách trong đợt nắng nóng ở Ahmedabad, Ấn Độ, tháng 5/2024. Ảnh: Reuters

El Nino là pha ấm của El Nino - Dao động Nam (ENSO), chu kỳ khí hậu tự nhiên được thúc đẩy bởi sự biến động nhiệt độ đại dương và áp suất khí quyển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới. ENSO gây ra tác động dây chuyền lan khắp toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi thứ như lượng mưa, hạn hán, bão, sóng nhiệt. ENSO thường tạo ra El Nino ấm rồi đến pha lạnh La Nina cứ sau 2-7 năm.

El Nino được xác nhận xảy ra khi nhiệt độ bề mặt đại dương trung bình tăng ít nhất 0,5 độ C trong năm tháng liên tiếp trở lên so với mức trung bình dài hạn. Khái niệm siêu El Nino thường dùng để chỉ sự kiện cường độ rất mạnh, với bề mặt đại dương tăng ít nhất 2 độ C so với mức trung bình. Theo CNN, sự kiện ở mức này từng diễn ra trong các giai đoạn 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016.

Lần gần nhất Trái Đất trải qua El Nino là từ tháng 5/2023 đến tháng 3/2024. Đợt này chưa đạt mức “siêu” nhưng đã góp phần gây ra những đợt nắng nóng kỷ lục vào năm 2023 và 2024, với năm 2024 đang giữ kỷ lục năm nóng nhất lịch sử. Nếu hiện tượng này tái xuất, năm nay sẽ ấm lên nhưng khó vượt qua kỷ lục của 2024 vì đầu năm vẫn chịu ảnh hưởng của pha lạnh La Nina.

Theo vnexpress.net