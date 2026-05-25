Tin tặc tấn công hệ thống y tế Đức, đánh cắp dữ liệu hàng chục nghìn bệnh nhân

Toàn bộ thông tin bị rò rỉ đều liên quan đến các bệnh nhân khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm tư nhân hoặc tự chi trả viện phí.

Một vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào đối tác cung cấp dịch vụ cho nhiều bệnh viện tại Đức đã làm rò rỉ thông tin cá nhân của hàng chục nghìn bệnh nhân.

Sự cố ảnh hưởng đến nhiều cơ sở y tế tại các bang Baden-Wurttemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz và Saarland.

Công ty Unimed, đơn vị cung cấp dịch vụ có trụ sở tại thành phố Wadern, thuộc bang Saarland, xác nhận vụ việc xảy ra từ giữa tháng Tư vừa qua.

Theo Unimed, hệ thống kế toán của công ty đã được khôi phục hoạt động ngay sau đó. Doanh nghiệp này cho biết đang phối hợp xử lý sự cố và đánh giá các tác động đối với bệnh viện đối tác cũng như người bệnh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm tin tặc đã tìm cách mã hóa toàn bộ hệ thống của Unimed nhằm mục đích tống tiền, song âm mưu này đã bị ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, trước khi hệ thống bảo vệ được kích hoạt, một lượng lớn dữ liệu đã bị đánh cắp. Toàn bộ thông tin bị rò rỉ đều liên quan đến các bệnh nhân khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm tư nhân hoặc tự chi trả viện phí.

Nhiều bệnh viện lớn tại Đức xác nhận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bệnh viện Đại học Koln cho biết khoảng 30.000 bệnh nhân có thông tin bị lộ, trong khi Bệnh viện Đại học Dusseldorf ghi nhận hơn 3.000 trường hợp.

Tại bang Baden-Wurttemberg, dữ liệu của hơn 72.000 bệnh nhân thuộc các Bệnh viện Đại học Freiburg, Ulm, Heidelberg và Tubingen đã bị tin tặc chiếm đoạt.

Tại bang Saarland, khoảng 1.200 bệnh nhân của Bệnh viện Đại học địa phương bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Bệnh viện Đại học Y khoa Mainz ở bang Rheinland-Pfalz cho biết có thể có tới hơn 2.700 bệnh nhân thuộc diện bảo hiểm tư nhân hoặc tự thanh toán viện phí nằm trong danh sách bị lộ thông tin.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y khoa Mainz lên án mạnh mẽ vụ tấn công, nhấn mạnh dữ liệu y tế là một trong những loại thông tin nhạy cảm nhất và việc xâm nhập trái phép đã vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của bệnh nhân.

Unimed hiện là đối tác chuyên xử lý thanh toán chi phí y tế cho các bệnh nhân sử dụng dịch vụ tự chọn hoặc bảo hiểm tư nhân tại nhiều bệnh viện lớn trên khắp nước Đức.

Theo TTXVN


