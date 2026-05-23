Trung Quốc tuyên bố tạo ra pin xe điện sạc nhanh ngang đổ xăng

Trung Quốc vừa tạo bước tiến lớn trong công nghệ pin xe điện với nguyên mẫu pin thể rắn có thể sạc đầy chỉ trong khoảng 3 phút, vượt xa nhiều chuẩn hiện nay.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một loại pin thể rắn mới hứa hẹn sẽ cách mạng hóa ngành công nghiệp xe điện. Loại pin lithium-kim loại này không chỉ có mật độ năng lượng cao mà còn có khả năng sạc siêu nhanh - một yếu tố mà ngành công nghiệp xe điện toàn cầu theo đuổi trong nhiều năm.

Thời gian sạc pin vẫn là nỗi ám ảnh đối với các chủ xe điện

Theo nghiên cứu được đăng tải, nguyên mẫu pin mới đạt mật độ năng lượng lên tới 451,5 Wh/kg và duy trì hiệu suất ổn định trong 700 chu kỳ sạc. Thời gian sạc và xả chỉ mất khoảng 3 phút. Nếu được thương mại hóa thành công, công nghệ này sẽ tạo ra một bước tiến lớn so với các loại pin hiện tại.

Hiện nay, hầu hết xe điện phổ thông từ các nhà sản xuất Mỹ và châu Âu vẫn phải tuân thủ giới hạn sạc nhanh khá thận trọng, thường mất từ 20 đến 40 phút để sạc hiệu quả. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô và công ty sản xuất pin tại Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển công nghệ sạc siêu nhanh. Đặc biệt, các công ty như BYD, CATL và Ganfeng Lithium đang tích cực theo đuổi kiến trúc pin thể rắn với khả năng sạc nhanh và mật độ năng lượng cao hơn nhằm định hình lại ngành công nghiệp pin toàn cầu.

Nỗ lực giải quyết điểm hạn chế nhất của xe điện

Bước đột phá về pin thể rắn của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô phương Tây đang tăng cường hợp tác với các công ty Trung Quốc để duy trì khả năng cạnh tranh trong công nghệ xe điện. Mới đây, Stellantis đã mở rộng hợp tác với Dongfeng Motor Corporation của Trung Quốc thông qua một thỏa thuận trị giá 1,17 tỉ EUR, bao gồm sản xuất xe và hợp tác kỹ thuật. Volkswagen cũng đã hợp tác với các công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc như Xpeng.

Tuy nhiên, mật độ năng lượng cao cũng tiềm ẩn rủi ro về an toàn. Các loại pin siêu đậm đặc có thể gây ra nguy cơ cháy lớn hơn nếu bị quá nhiệt. Mặc dù các nhà nghiên cứu khẳng định rằng pin của họ đã vượt qua các thử nghiệm an toàn, nhưng độ tin cậy trong thực tế sử dụng vẫn là một câu hỏi lớn.

Việc thương mại hóa công nghệ pin thể rắn có thể mất nhiều năm do các yêu cầu phức tạp về sản xuất, kiểm định độ bền và chứng nhận an toàn. Nhiều công ty sản xuất pin hiện đặt mục tiêu thương mại hóa vào khoảng năm 2026 đến 2028. Trong thời gian chờ đợi, pin lithium sắt photphat (LFP) truyền thống vẫn sẽ chiếm ưu thế nhờ chi phí thấp và độ tin cậy đã được chứng minh.

Theo thanhnien.vn