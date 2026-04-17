Trường chuẩn quốc gia: Đòn bẩy cho đổi mới và phát triển giáo dục

Trong hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia không chỉ dừng lại ở đầu tư cơ sở vật chất mà còn là chiến lược dài hạn, tạo “cú hích” nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Trường THCS Tô Hiệu được trang bị bảng tương tác thông minh, hệ thống máy tính kết nối băng thông rộng nâng cao chất lượng giảng dạy.

“Cú hích” từ hạ tầng đồng bộ và tinh thần thi đua mới

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có bước chuyển mình rõ nét. Xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh đã huy động các nguồn lực, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị nhằm tạo dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện.

Mạng lưới trường lớp được quy hoạch đồng bộ, bài bản. Nhiều công trình kiên cố, khang trang được xây dựng thay thế các phòng học tạm, xuống cấp. Cùng với đó, hệ thống trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Giờ học môn Tiếng Anh của Trường THCS Tô Hiệu được bổ sung bảng tương tác, tính chủ động của học sinh tăng lên rõ rệt.

Điển hình là Trường THCS Tô Hiệu (phường Vĩnh Phúc). Nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ với các dãy nhà học cao tầng, phòng học bộ môn, thư viện hiện đại. Các lớp học được trang bị bảng tương tác thông minh, hệ thống máy tính kết nối internet băng thông rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp dạy học.

Ngày 26/12/2025, Trường THCS Tô Hiệu được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thầy giáo Nguyễn Cao Học - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Danh hiệu này không chỉ là niềm vinh dự mà còn là động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Mỗi thầy cô đều ý thức hơn về trách nhiệm, tâm huyết với nghề; các em học sinh cũng phấn khởi, tự tin hơn trong từng tiết học. Đây chính là tiền đề để nhà trường bứt phá, nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo.

Thực tế cho thấy, hiệu quả từ mô hình trường chuẩn quốc gia ngày càng rõ nét. Năm học 2024-2025, Trường THCS Tô Hiệu vươn lên xếp thứ 17 trong tổng số hơn 200 trường THCS toàn tỉnh. Việc được tiếp cận cơ sở vật chất hiện đại giúp học sinh tăng cường trải nghiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập. Em Nguyễn Phương Uyên, học sinh của trường cho biết: Trước đây, việc tiếp cận công nghệ rất khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả tiếp thu kiến thức. Giờ đây, có cơ sở vật chất đầy đủ, chúng em được trải nghiệm thực tế, các tiết học trở nên cuốn hút hơn.

Trường THCS Tô Hiệu với thư viện “mở”, không gian xanh, từ đó, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.

Đối với đội ngũ giáo viên, môi trường đạt chuẩn tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Sự tương tác giữa thầy và trò được nâng cao, góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng giáo dục.

Khơi thông nguồn lực, hướng tới sự phát triển bền vững và công bằng

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia tại Phú Thọ vẫn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Trường Tiểu học Tam Sơn (xã Tam Sơn) là một trong những đơn vị tiêu biểu cho tinh thần nỗ lực vượt khó. Dù còn thiếu một số phòng chức năng, trang thiết bị chưa đồng bộ, song nhà trường vẫn duy trì tốt hoạt động dạy và học, từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn.

Thầy Hoàng Văn Huy - Hiệu trưởng nhà trường, trăn trở: Chúng tôi xác định trường chuẩn là giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, tiêu chuẩn thứ ba về cơ sở vật chất vẫn là bài toán khó. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm hơn nữa từ Đảng bộ, chính quyền địa phương và các cấp quản lý để sớm đạt chuẩn mức độ 2, giúp thầy trò yên tâm công tác.

Trường Tiểu học Tam Sơn dù còn thiếu các phòng chức năng và trang bị hiện đại chưa đồng bộ, nhưng không khí dạy và học nơi đây chưa bao giờ hạ nhiệt.

Cô giáo Đỗ Thị Tình (Trường Tiểu học Tam Sơn) cho biết: việc đạt chuẩn không chỉ là danh hiệu mà là điều kiện tiên quyết để giáo viên áp dụng công nghệ số vào giảng dạy. Đó là nguồn động viên tinh thần lớn lao để những người “đưa đò” thầm lặng ở vùng khó có thêm động lực cống hiến.

Từ thực tiễn đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xác định tiếp tục ưu tiên đầu tư cho giáo dục, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các khu vực.

Xây dựng trường chuẩn Quốc gia không có “điểm dừng” mà là một hành trình bền bỉ.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy. Các mô hình thư viện mở, không gian xanh được nhân rộng nhằm hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.

Xây dựng trường chuẩn quốc gia không chỉ là đích đến mà là quá trình đổi mới liên tục. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, các trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò là nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngọc Thắng