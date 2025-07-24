Trường đại học bỏ yêu cầu tối thiểu 8 điểm Toán với chương trình chip bán dẫn

Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) điều chỉnh điều kiện đầu vào Chương trình công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn, hệ đại học chính quy năm 2025.

Hoạt động tư vấn tuyển sinh của Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Theo đó, yêu cầu điều kiện đầu vào Chương trình công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn về tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 24/30 và điểm bài thi môn Toán đạt tối thiểu 8 điểm đã được nhà trường lược bỏ.

Các thí sinh mong muốn nhận hỗ trợ từ Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” theo Quyết định 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng cần đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT. Năm 2025, Trường Đại học Việt Nhật sử dụng 12 tổ hợp xét tuyển cho chương trình này. Tất cả tổ hợp có môn Toán và ít nhất một môn Khoa học tự nhiên.

Mới đây, Chương trình đổi mới và phát triển toàn cầu (BGDI) - ngành Quốc tế học của Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Khoa học ứng dụng Berlin (Đức). Theo đó, sinh viên được tăng cơ hội học tập và trải nghiệm tại Đức.

Ông Nguyễn Minh Phương - Phó trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, theo thỏa thuận hợp tác, 2 bên sẽ triển khai chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên bắt đầu từ tháng 2/2027, thời điểm Chương trình BGDI chính thức vận hành hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Theo đó, Trường ĐH Khoa học ứng dụng Berlin sẽ cử giáo sư và sinh viên sang tham gia giảng dạy và học tập tại Trường ĐH Việt Nhật. Ngược lại, 5 sinh viên BGDI có thành tích học tập xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi tại Đức trong một học kỳ. Đây là cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường học thuật hiện đại, đa văn hóa và giàu tính thực tiễn tại Đức.

Là chương trình tiên phong về đào tạo quốc tế, năm 2025, BGDI tuyển sinh ngành Quốc tế học (mã ngành: 7310601) với chỉ tiêu 100 sinh viên, điểm sàn xét tuyển là 19 điểm. Chương trình được thiết kế hoàn toàn bằng tiếng Anh, hướng tới đào tạo thế hệ công dân toàn cầu có tư duy phản biện, khả năng lãnh đạo, tinh thần đổi mới và khả năng thích ứng với các vấn đề toàn cầu trong môi trường liên ngành, đa văn hóa.

Nguồn giaoducthoidai.vn