Trường đại học bỏ yêu cầu tối thiểu 8 điểm Toán với chương trình chip bán dẫn

{title}
{publish}
{head}
Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) điều chỉnh điều kiện đầu vào Chương trình công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn, hệ đại học chính quy năm 2025.
Hoạt động tư vấn tuyển sinh của Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Theo đó, yêu cầu điều kiện đầu vào Chương trình công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn về tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 24/30 và điểm bài thi môn Toán đạt tối thiểu 8 điểm đã được nhà trường lược bỏ.
Các thí sinh mong muốn nhận hỗ trợ từ Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” theo Quyết định 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng cần đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT. Năm 2025, Trường Đại học Việt Nhật sử dụng 12 tổ hợp xét tuyển cho chương trình này. Tất cả tổ hợp có môn Toán và ít nhất một môn Khoa học tự nhiên.
Mới đây, Chương trình đổi mới và phát triển toàn cầu (BGDI) - ngành Quốc tế học của Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Khoa học ứng dụng Berlin (Đức). Theo đó, sinh viên được tăng cơ hội học tập và trải nghiệm tại Đức.
Ông Nguyễn Minh Phương - Phó trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, theo thỏa thuận hợp tác, 2 bên sẽ triển khai chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên bắt đầu từ tháng 2/2027, thời điểm Chương trình BGDI chính thức vận hành hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Theo đó, Trường ĐH Khoa học ứng dụng Berlin sẽ cử giáo sư và sinh viên sang tham gia giảng dạy và học tập tại Trường ĐH Việt Nhật. Ngược lại, 5 sinh viên BGDI có thành tích học tập xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi tại Đức trong một học kỳ. Đây là cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường học thuật hiện đại, đa văn hóa và giàu tính thực tiễn tại Đức.
Là chương trình tiên phong về đào tạo quốc tế, năm 2025, BGDI tuyển sinh ngành Quốc tế học (mã ngành: 7310601) với chỉ tiêu 100 sinh viên, điểm sàn xét tuyển là 19 điểm. Chương trình được thiết kế hoàn toàn bằng tiếng Anh, hướng tới đào tạo thế hệ công dân toàn cầu có tư duy phản biện, khả năng lãnh đạo, tinh thần đổi mới và khả năng thích ứng với các vấn đề toàn cầu trong môi trường liên ngành, đa văn hóa.
Nguồn giaoducthoidai.vn
Nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm học tập, gần đây các trường đại học đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như...
baophutho.vn Năm học 2025-2026, học sinh tại Phú Thọ cần Nhà nước hỗ trợ 4.314.251 kg gạo theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP .
baophutho.vn Thực hiện Công văn số 1613 ngày 4/8/2025 của UBND tỉnh về việc khẩn trương rà soát, báo cáo công tác khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9...
Sau 3 ngày từ 6-8/8, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kỳ trại hè đặc biệt, gắn với dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập và có quy mô,...
baophutho.vn Tối 7/8, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã diễn ra Gala kỷ niệm 20 năm Trại hè Hùng Vương (2005 – 2025).
baophutho.vn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị triển khai các nội dung ghi hình Gameshow...
baophutho.vn Sáng 24/7, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Tiên Lữ...
baophutho.vn Ngày 23/7, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đã làm việc với...
baophutho.vn Ngày 23/7, Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Nguyễn Phú Sơn - TUV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đã làm việc với...
baophutho.vn Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, học sinh lớp 12E, Trường THPT Bình Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc đạt tổng điểm...
Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành năm 2025, Bộ GD&ĐT đối sánh phổ điểm một số tổ hợp điểm thi THPT và điểm học bạ.