Trường Đại học Hùng Vương và Đại học Quốc gia Hà Nội tăng cường phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

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Chiều 12/10, Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy và đổi mới sáng tạo.
Quang cảnh hội nghị tại Trường Đại học Hùng Vương.
Tại hội nghị, hai bên tập trung trao đổi, thảo luận về định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Trong đó, hướng tới thúc đẩy hợp tác trong xây dựng chương trình đào tạo, phát triển các nhóm nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học, chia sẻ nguồn lực và tăng cường kết nối giữa hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn.
Đặc biệt, việc khuyến khích tinh thần sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xác định là những nội dung quan trọng, góp phần tạo động lực phát triển cho Trường Đại học Hùng Vương trong thời gian tới.
Thông qua chương trình phối hợp, Đại học Quốc gia Hà Nội với tiềm lực, kinh nghiệm và thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học sẽ hỗ trợ Trường Đại học Hùng Vương trong việc tiếp cận các mô hình quản trị đại học tiên tiến; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; mở rộng cơ hội trao đổi học thuật và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu có tính ứng dụng cao.
Chương trình phối hợp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước khẳng định vị thế và nâng cao uy tín của Trường Đại học Hùng Vương trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Mạnh Quân
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