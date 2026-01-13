Trường Tiểu học Supe vững vàng đổi mới

Trong hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông, Trường Tiểu học Supe (xã Lâm Thao) đang từng bước khẳng định vị thế là điểm sáng của bậc tiểu học. Bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng đổi mới, nhà trường đã triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Supe tham gia tô mũ bảo hiểm.

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Supe có 25 lớp với 879 học sinh. Nhà trường có 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn, nhiều thầy cô có trình độ trên chuẩn, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. Tỷ lệ giáo viên/lớp đạt 1,48, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh.

Sự ổn định về tổ chức, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của tập thể sư phạm chính là nền tảng quan trọng để nhà trường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học trong bối cảnh giáo dục phổ thông đang đổi mới mạnh mẽ. Nhà trường đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 ở tất cả các khối lớp. Công tác quản trị nhà trường tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, phát huy dân chủ cơ sở và vai trò chủ động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường chú trọng xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo an toàn trường học, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép hiệu quả trong các phong trào thi đua và hoạt động chuyên môn.

Giáo viên Trường Tiểu học Supe không chỉ truyền đạt kiến thức trong học tập mà còn hướng dẫn các em kỹ năng khi tham gia giao thông.

Trong năm học, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có tư tưởng chính trị vững vàng; không có trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo hay pháp luật. Môi trường giáo dục “An toàn - Thân thiện - Bình đẳng” tiếp tục được củng cố, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi học sinh được phát triển toàn diện về trí tuệ, phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống.

Việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 được triển khai bài bản, khoa học. Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Các hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương, giáo dục STEM được tổ chức đa dạng, linh hoạt, gắn với thực tiễn đời sống.

Công tác dạy học Tiếng Anh và Tin học đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, các sân chơi trí tuệ đã trở thành điểm sáng, góp phần phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Học sinh của trường đã tham gia sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện (cũ) có 93 em đạt giải, thi IOE cấp huyện (cũ) có 60 em đạt giải, tham gia sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh có 67 em đạt giải, thi IOE cấp tỉnh: 22 em đạt giải, thi IOE cấp quốc gia có 2 em đạt giải...

Năm học 2024-2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số. 100% học sinh được triển khai Học bạ số; công tác quản lý, dạy học được hỗ trợ hiệu quả bởi các phần mềm quản lý và kho học liệu số. Đáng chú ý, nhà trường từng bước tiếp cận, thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học, mở ra hướng đi mới trong cá nhân hóa việc học và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng hành tích cực của cha mẹ học sinh, công tác xã hội hóa giáo dục đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong năm học, nhà trường đã huy động trên 400 triệu đồng để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nhiều phòng học được trang bị thiết bị thông minh, góp phần nâng cao chất lượng các giờ học.

Khép lại năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Supe tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiêu biểu của giáo dục tiểu học huyện Lâm Thao (cũ). Cô giáo Nguyễn Thị Tuyến - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những kết quả của nhà trường có được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ số, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy học sinh làm trung tâm, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học sinh.

Hạnh Thúy