Truyền thông quốc tế ấn tượng với đại lễ Quốc khánh của Việt Nam

Các sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được báo chí quốc tế quan tâm, đưa tin đậm nét với những hình ảnh, câu chuyện ấn tượng.

“Dưới những lá cờ tung bay và trong niềm tự hào dân tộc, những chiến sĩ Việt Nam diễu binh ngày 2/9 để kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam”, hãng thông tấn Pháp AFP hôm nay đưa tin. “Trực thăng và máy bay lướt qua đầu những người háo hức, hàng nghìn người đã ra đường từ sớm để giữ chỗ ở hàng đầu”.

AFP cho biết với khoảng 40.000 quân nhân và người dân tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, sự kiện này "phá vỡ kỷ lục với 30.000 người tham gia vào năm 1985".

Phóng viên AFP chụp đội hình xe tăng T-55 di chuyển qua quảng trường Ba Đình trong lễ diễu binh ngày 2/9. Ảnh: AFP

“Các lễ kỷ niệm tập trung vào những thành tựu trong thời kỳ độc lập của Việt Nam, trong đó có quá trình chuyển đổi kinh tế thành một cường quốc sản xuất toàn cầu”, hãng thông tấn viết.

AFP phỏng vấn Vu Thi Trang, sinh viên 19 tuổi có mặt tại sự kiện, cho biết “có điều gì đó bên trong thôi thúc tôi đến đây”. “Tôi biết ơn sự hy sinh của thế hệ đi trước để chúng tôi có hòa bình và tự do”, Trang chia sẻ.

“Chúng tôi muốn cho mọi người thấy dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình và chúng tôi đang tận hưởng những gì mình có”, Nguyen Thi Huong, 51 tuổi, cho biết. Bà Huong đã đóng cửa hàng tạp hóa để xem lễ tổng duyệt diễu binh ngày 30/8.

Hãng thông tấn AP của Mỹ mô tả quang cảnh quốc kỳ Việt Nam treo rợp đường phố tại thủ đô Hà Nội, mỗi ngôi nhà đều có một lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

Những lá cờ trang hoàng trên đường phố Hà Nội hôm 1/9 được phóng viên ảnh của AP chụp. Ảnh: AP

“Những lá cờ được treo trên ban công, dán lên tường”, AP viết. “Trong khoảnh khắc này, những lá cờ đỏ sao vàng trải dài khắp thành phố, trên các ban công cũ và những tòa tháp mới trong lễ kỷ niệm”.

Bloomberg cho biết các buổi hợp luyện và tổng duyệt của Việt Nam thu hút rất nhiều người xếp hàng chờ đợi xuyên đêm để chiêm ngưỡng. Các quân nhân tạo hình trái tim và những cử chỉ dịu dàng khác trong cuộc diễu binh, diễu hành để tạo nên niềm tự hào về đất nước.

Bloomberg mô tả bên cạnh những chiếc xe tăng từ thời Liên Xô, Việt Nam cũng trình diễn những khí tài quân sự mới hơn như drone, tên lửa hành trình, tên lửa phòng không, hệ thống thông tin liên lạc quân sự nội địa.

“Những thiết bị này đại diện cho kết quả ban đầu của nỗ lực của Việt Nam nhằm đổi mới và tự chủ về vũ khí, khí tài sau nhiều thập kỷ”, Bloomberg đánh giá.

Greg Poling, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho hay quá trình hiện đại hóa quân đội của bất kỳ nước nào cũng đều gặp nhiều thách thức, nhưng Việt Nam đã chinh phục các rào cản và “đang xây dựng hệ sinh thái quân sự hoàn toàn riêng biệt”.

Xe tăng T-54B cải tiến, do Việt Nam tự hiện đại hóa, dẫn đầu khối xe tăng T-54/55. Ảnh: Nguyễn Đông

Gazeta Pravda, tờ báo của đảng Cộng sản Liên bang Nga, cho hay “Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trong thực tiễn chính trị và kinh tế xã hội mới”.

“Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã khởi động chương trình cải cách toàn diện, gần gũi với những thay đổi mang tính cách mạng thực sự”, Gazeta Pravda viết.

Tờ Kommersant nhận định Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với “lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất trong nhiều thập kỷ”, mô tả đường phố Hà Nội rợp cờ hoa, chật kín với hàng chục nghìn người mang cờ, phần lớn đều mặc áo đỏ.

“Các loại khí tài quân sự tối tân tham gia lễ diễu binh, trong đó có xe tăng, tên lửa, trực thăng và tiêm kích”, Kommersant cho biết. "Hàng nghìn quân nhân Việt Nam cùng các đội hình nước ngoài, trong đó có Nga và Trung Quốc, có mặt trong sự kiện. Hải quân Việt Nam cũng tổ chức diễu binh trên biển, tham gia hoạt động có tàu ngầm và hộ vệ hạm".

Kommersant dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ, trong đó nhấn mạnh Việt Nam “kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”.

Nguồn vnexpress.net