Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận trong dân

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và tiếp tục vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ xã Yên Kỳ phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Giữ vững hạt nhân lãnh đạo

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Yên Kỳ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bộ máy tổ chức cần được kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức phải nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới; khối lượng công việc tăng lên trong khi nhiều lĩnh vực còn thiếu đồng bộ. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Kỳ tặng quà chúc mừng đồng chí Nguyễn Bá Toàn được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, gắn việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động định hướng thông tin, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Các hình thức tuyên truyền không ngừng được đổi mới, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cùng với đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm. Đảng ủy xã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; thực hiện nghiêm công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo đúng quy định. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ với quá trình chuyển đổi số; dữ liệu đảng viên được cập nhật đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã đã cử 36 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 2 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị, tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 42 đảng viên.

Đồng chí Ngô Viết Chinh - Bí thư Chi bộ trường TH&THCS Phương Viên trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Thu Hà (ngày 5/6/2026).

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường theo hướng chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm; thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề; kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý. Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng tiếp tục được giữ vững, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Yên Kỳ là luôn gắn chặt với công tác dân vận. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được quan tâm; cấp ủy, chính quyền thường xuyên đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, đất đai, an sinh xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương ngày càng được nâng cao.

Biến nghị quyết thành động lực phát triển

Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ được thể hiện rõ qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 25,84 tỷ đồng, bằng 100,54% dự toán năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 370 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch. Toàn xã hiện có 43 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã, hơn 60 cơ sở chế biến lâm sản đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Sản phẩm Đặc sản chè xanh Yên Kỳ của HTX Nông nghiệp sản xuất và chế biến chè xanh Yên Kỳ đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương chỉ đạo sản xuất đúng khung thời vụ, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt gần 795 ha, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 3.873 tấn. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì với 26/27 khu dân cư đạt chuẩn. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực khi tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 100%; 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đồng bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 96%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89%. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Mô hình trồng cam trên đất đồi của gia đình bà Đỗ Thị Định (khu 4) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Kỳ cho biết: Trong thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

“Đảng bộ xã xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”. Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Kỳ nhấn mạnh.

Với nền tảng là sự đoàn kết trong Đảng bộ, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng sự đồng thuận của Nhân dân, Yên Kỳ đang có thêm động lực để vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thực tiễn địa phương cho thấy, khi tổ chức Đảng thực sự vững mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm và Nhân dân đồng lòng thì đó chính là nguồn lực quan trọng nhất để tạo nên sự phát triển bền vững.

Cẩm Ninh