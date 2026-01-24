Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh THPT Phú Thọ

Sáng 24/1, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp với chủ đề “Hiểu đúng mình, chọn đúng nghề, đi đúng hướng”.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình.

Chương trình là sự kiện giáo dục quan trọng thu hút đông đảo học sinh THPT, phụ huynh và các cơ sở giáo dục tham gia. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ tuyển sinh 2026 dự kiến có nhiều thay đổi trong phương án xét tuyển của các trường, cũng như yêu cầu về kỹ năng của từng ngành nghề. Để đáp ứng yêu cầu này, Báo Tuổi Trẻ và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp nhằm giúp phụ huynh, học sinh tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác.

Ban tổ chức đã mời các chuyên gia tuyển sinh hàng đầu, lãnh đạo các trường đại học lớn, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, khối trường quân đội... trực tiếp tư vấn, cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT và các quy định mới trong xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Chuyên gia tư vấn trực tiếp cho phụ huynh và học sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Tại chương trình, ngoài trực tiếp đặt câu hỏi cho ban tư vấn và nghe giải đáp, phụ huynh, học sinh còn được tìm hiểu thông tin, tiếp nhận tài liệu từ các cơ sở đào tạo ở gần 80 gian tư vấn. Tại đây, học sinh được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đại diện các trường đại học, cao đẳng để tìm hiểu điều kiện học tập, học bổng, học phí, ký túc xá và các thông tin du học, chương trình đào tạo liên kết quốc tế...

