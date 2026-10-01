Tuổi cao, gương sáng ở Sông Lô

Với gần 6.000 hội viên sinh hoạt tại 17 chi hội, Hội Người cao tuổi xã Sông Lô đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng. Những câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các mô hình liên thế hệ tự giúp nhau đang trở thành điểm tựa để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Người cao tuổi xã Sông Lô tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần.

Những ngày này, không khí luyện tập văn nghệ, thể dục thể thao tại các câu lạc bộ người cao tuổi trên địa bàn xã Sông Lô trở nên sôi nổi hơn. Hướng tới Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh năm 2026, các thành viên tích cực tập luyện, chuẩn bị những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa, thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời.

Bà Ngô Thúy Tăng - Chủ nhiệm CLB Văn nghệ - Thể thao Đồng Thịnh chia sẻ: “Các thành viên trong đội đều tích cực luyện tập, lựa chọn những tiết mục dân ca đặc sắc tham gia Liên hoan. Mỗi buổi tập không chỉ giúp các thành viên chuẩn bị tốt cho chương trình mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống, khẳng định tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích và tình yêu đối với văn hóa dân tộc”.

Các hội viên tích cực luyện tập chuẩn bị tham gia Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi.

Xã Sông Lô hiện có 45 câu lạc bộ người cao tuổi với nhiều loại hình phong phú như cờ tướng, thơ văn, thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi. Các câu lạc bộ được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi phù hợp với sức khỏe, sở thích của từng hội viên. Hàng năm, Hội tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó giúp người cao tuổi rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Cùng với nâng cao đời sống tinh thần, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được Hội xác định là nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm, hội viên được khám sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc miễn phí. Trong Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp Người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”, Hội tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động khám, sàng lọc, tư vấn sức khỏe, lập và quản lý hồ sơ theo dõi sức khỏe.

Hội luôn quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, Tết hoặc khi hội viên đau ốm góp phần động viên, giúp người cao tuổi ổn định cuộc sống. Công tác mừng thọ, chúc thọ được tổ chức trang trọng, thể hiện truyền thống “kính lão, trọng thọ”, đồng thời động viên các cụ tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và xã hội.

Không chỉ được chăm lo, người cao tuổi xã Sông Lô còn là lực lượng tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” được triển khai rộng khắp. Toàn xã hiện có 2.832 người cao tuổi trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nhiều người trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình.

Trong xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường, người cao tuổi luôn gương mẫu đi đầu, vận động con cháu tham gia xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp”, xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu; trồng, chăm sóc cây xanh tại nơi công cộng và gia đình. Hàng năm, 100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Máy tập thể dục ngoài trời được lắp đặt tại sân nhà văn hóa thôn tạo thuận lợi cho người cao tuổi rèn luyện.

Các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn xã đang phát huy hiệu quả, tạo thêm điểm tựa cho người cao tuổi. Không chỉ tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các CLB còn hỗ trợ thành viên vay vốn, phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ, tạo sinh kế; quan tâm chăm sóc người cao tuổi cô đơn, khó khăn, đau ốm.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Minh Tân được thành lập năm 2020, hiện có 57 thành viên. Chủ nhiệm CLB Nguyễn Thị Lương cho biết: “Khi thành viên hoặc người cao tuổi neo đơn ốm đau, cần sự chăm sóc, CLB phân công thành viên đến hỗ trợ tại nhà. Vào mùa vụ, mọi người cùng nhau chia sẻ công việc như tra ngô, cấy, gặt, nhổ lạc. Những việc làm giản dị ấy giúp người cao tuổi không cảm thấy đơn độc, đồng thời thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Qua đó, CLB thực sự trở thành mái nhà chung, nơi các thành viên được chia sẻ, giúp đỡ và cùng nhau sống vui, sống khỏe”.

Ở Sông Lô, chăm lo người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm sức khỏe hay thực hiện các chế độ, chính sách mà còn hướng tới nhu cầu được giao lưu, được cống hiến và được sống trong một cộng đồng gắn kết.

Từ những buổi tập dưỡng sinh, trận bóng chuyền hơi, tiếng hát dân ca đến những hoạt động thăm hỏi, giúp nhau lúc khó khăn, mỗi hoạt động đều góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Phương Thanh