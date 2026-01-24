Tuổi trẻ xã Hy Cương tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình

Các thế hệ thanh niên xã Hy Cương hôm nay đang kế thừa truyền thống của cha anh, viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương bằng tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Sau quá trình sắp xếp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hy Cương chính thức được thành lập với 34 chi đoàn trực thuộc, 268 đoàn viên, thanh niên - lực lượng nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

Cán bộ Đoàn xã Hy Cương thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tuổi trẻ xã Hy Cương đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đoàn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và gìn giữ các giá trị văn hóa địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Nội dung, hình thức sinh hoạt Đoàn không ngừng được đổi mới; việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, hành trình về nguồn, thắp nến tri ân..., lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc được bồi đắp trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Phong trào “Tuổi trẻ xã Hy Cương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Nhiều công trình, phần việc thanh niên mang dấu ấn rõ nét đã được thực hiện, tiêu biểu như ra mắt 2 công trình thanh niên “Điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi” với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Cán bộ Đoàn xã Hy Cương tặng quà gia đình chính sách.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn xã Hy Cương đã tổ chức 30 buổi ra quân Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Thứ Bảy tình nguyện, 7 đợt ra quân đồng loạt mỗi năm, thu hút 650 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, bóc dỡ quảng cáo, rao vặt trái phép trên các trục đường; dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; huy động trên 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên mỗi năm tham gia thu gom rác thải, hỗ trợ, hướng dẫn du khách thập phương.

Cán bộ Đoàn xã Hy Cương tặng quà trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh, tạo dấu ấn đẹp của phong trào thanh niên tình nguyện. Trong 3 năm, Đoàn xã Hy Cương đã trao tặng 150 chiếc chăn ấm, 100 suất quà trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng/suất cho Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, hộ nghèo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, tặng 100 suất quà và sách vở cho thiếu nhi khó khăn; phối hợp trao tặng 30 xe đạp trong chương trình “Tiếp bước em tới trường”; vận động trên 100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 100 đơn vị máu.

Những suất quà nghĩa tình, những giọt máu hồng, những chiếc xe đạp chở theo ước mơ đến trường không chỉ góp phần hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ; thanh niên tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, công tác tuyển quân, hậu phương quân đội, giáo dục ý thức quốc phòng - an ninh. Công tác đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; công tác Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng ngày càng đi vào chiều sâu.

Công tác xây dựng Đoàn đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao; nhiều đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh đất nước đổi mới, hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số toàn diện, tổ chức Đoàn và thanh niên xã Hy Cương đứng trước những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tiên phong.

Đồng chí Lê Thị Đào - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hy Cương cho biết: Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, tuổi trẻ Hy Cương xác định rõ sứ mệnh tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xung kích phát triển kinh tế, tình nguyện vì cộng đồng; chủ động hội nhập; tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự và bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ.

Từ những nền tảng đã được tạo dựng trong nhiệm kỳ qua, Đoàn xã Hy Cương hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên có lý tưởng, hoài bão, tri thức, kỹ năng và khát vọng vươn lên; sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, việc cần sức trẻ.

Tự hào truyền thống quê hương cội nguồn dân tộc, tuổi trẻ Hy Cương tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy trí tuệ, sức trẻ và tinh thần tiên phong, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, góp phần xây dựng xã phát triển bền vững.

Hạnh Thúy