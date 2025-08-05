Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2025-2026

Ngày 4/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành văn bản số 372 /SGD&ĐT-QLCL về việc tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2025-2026.

Theo đó, Sở GD&ĐT nhận được tờ trình của các trường: THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ; THPT Lương Sơn đề nghị được tuyển sinh bổ sung số học sinh lớp 10 còn thiếu so với chỉ tiêu được giao năm học 2025-2026 . Về vấn đề này, Sở GD&ĐT chỉ đạo như sau: Đồng ý cho các trường: THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ; THPT Lương Sơn tuyển bổ sung số học sinh còn thiếu so với chỉ tiêu được giao.

Đối tượng tuyển sinh bổ sung: Học sinh đã tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại trường và có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nguyên tắc tuyển sinh bổ sung: Căn cứ danh sách học sinh dự thi vào trường xếp theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp; tuyển học sinh có điểm xét tuyển kế tiếp với điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

Hội đồng tuyển sinh các trường có trách nhiệm thông tin kịp thời tới học sinh, phụ huynh thuộc đối tượng được tuyển bổ sung về việc nộp hồ sơ đăng ký hồ sơ dự tuyển bổ sung. Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, xét duyệt và lập danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung, trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

Hạnh Thúy