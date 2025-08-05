{title}
{publish}
{head}
Ngày 4/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành văn bản số 372 /SGD&ĐT-QLCL về việc tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2025-2026.
Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ không ngừng phát triển với nhiều thành tích rất đỗi tự hào.
Theo đó, Sở GD&ĐT nhận được tờ trình của các trường: THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ; THPT Lương Sơn đề nghị được tuyển sinh bổ sung số học sinh lớp 10 còn thiếu so với chỉ tiêu được giao năm học 2025-2026 . Về vấn đề này, Sở GD&ĐT chỉ đạo như sau: Đồng ý cho các trường: THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ; THPT Lương Sơn tuyển bổ sung số học sinh còn thiếu so với chỉ tiêu được giao.
Đối tượng tuyển sinh bổ sung: Học sinh đã tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại trường và có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nguyên tắc tuyển sinh bổ sung: Căn cứ danh sách học sinh dự thi vào trường xếp theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp; tuyển học sinh có điểm xét tuyển kế tiếp với điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.
Hội đồng tuyển sinh các trường có trách nhiệm thông tin kịp thời tới học sinh, phụ huynh thuộc đối tượng được tuyển bổ sung về việc nộp hồ sơ đăng ký hồ sơ dự tuyển bổ sung. Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, xét duyệt và lập danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung, trình Sở GD&ĐT phê duyệt.
Hạnh Thúy
Nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm học tập, gần đây các trường đại học đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như...
baophutho.vn Năm học 2025-2026, học sinh tại Phú Thọ cần Nhà nước hỗ trợ 4.314.251 kg gạo theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP .
baophutho.vn Thực hiện Công văn số 1613 ngày 4/8/2025 của UBND tỉnh về việc khẩn trương rà soát, báo cáo công tác khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9...
Sau 3 ngày từ 6-8/8, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kỳ trại hè đặc biệt, gắn với dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập và có quy mô,...
baophutho.vn Tối 7/8, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã diễn ra Gala kỷ niệm 20 năm Trại hè Hùng Vương (2005 – 2025).
baophutho.vn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị triển khai các nội dung ghi hình Gameshow...
baophutho.vn Ngày 5/8, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Nguyễn Phú Sơn – TUV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đã làm việc với...
baophutho.vn Ngày 4/8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục An toàn Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng giảng dạy phòng...
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉnh sửa một số nội dung trong chương trình của các môn học: Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý, làm căn cứ pháp lý để xem xét chỉnh sửa sách...
Cả 4 học sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1...
baophutho.vn Khoảng cuối năm 2020, tại một số xã vùng cao như: Bao La, Tân Pheo, Đà Bắc... có những lớp học đặc biệt được mở sau mỗi mùa gặt. Lớp học không...