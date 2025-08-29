U23 Việt Nam hội quân tại Phú Thọ để chuẩn bị cho Giải Bóng đá U23 châu Á 2026

Chiều 29/8, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang -Sik đã đến Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ để chuẩn bị cho Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong thời gian từ ngày 3-9/9 tới đây.

HLV Kim Sang -Sik cùng các học trò đã có mặt tại địa điểm lưu trú tại phường Việt Trì.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang -Sik đã triệu tập 24 cầu thủ với lực lượng nòng cốt là những tuyển thủ vừa lên ngôi Vô địch Giải U23 Đông Nam Á tại Jakarta của Indonesia cuối tháng 7 vừa qua. Trong đó, ngoài một số cái tên đáng chú ý như: Khuất Văn Khang - CLB Thể Công Viettel; Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Công Phương - CLB Công an Hà Nội; Nguyễn Thái Sơn - CLB Đông Á Thanh Hoá..., chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều như: Trần Thành Trung của CLB Ninh Bình hay Lê VIKTOR của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cầu thủ Lê VIKTOR được HLV Kim Sang -Sik trao cơ hội trong đợt tập trung lần này.

Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U23 Đông Nam Á 2025 Nguyễn Đình Bắc.

Ngày mai (30/8), thầy trò HLV Kim Sang -Sik sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên Sân tập Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ mới và sẽ có thêm khoảng 4 buổi tập nữa để hoàn thiện đội hình, kỹ chiến thuật trước khi có trận đấu ra quân gặp Đội tuyển U23 Bangladesh vào lúc 20h ngày 3/9 trên SVĐ Việt Trì.

Quốc Đại