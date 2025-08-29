U23 Việt Nam hội quân tại Phú Thọ để chuẩn bị cho Giải Bóng đá U23 châu Á 2026

{title}
{publish}
{head}
Chiều 29/8, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang -Sik đã đến Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ để chuẩn bị cho Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong thời gian từ ngày 3-9/9 tới đây.
HLV Kim Sang -Sik cùng các học trò đã có mặt tại địa điểm lưu trú tại phường Việt Trì.
Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang -Sik đã triệu tập 24 cầu thủ với lực lượng nòng cốt là những tuyển thủ vừa lên ngôi Vô địch Giải U23 Đông Nam Á tại Jakarta của Indonesia cuối tháng 7 vừa qua. Trong đó, ngoài một số cái tên đáng chú ý như: Khuất Văn Khang - CLB Thể Công Viettel; Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Công Phương - CLB Công an Hà Nội; Nguyễn Thái Sơn - CLB Đông Á Thanh Hoá..., chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều như: Trần Thành Trung của CLB Ninh Bình hay Lê VIKTOR của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Cầu thủ Lê VIKTOR được HLV Kim Sang -Sik trao cơ hội trong đợt tập trung lần này.
Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U23 Đông Nam Á 2025 Nguyễn Đình Bắc.
Ngày mai (30/8), thầy trò HLV Kim Sang -Sik sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên Sân tập Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ mới và sẽ có thêm khoảng 4 buổi tập nữa để hoàn thiện đội hình, kỹ chiến thuật trước khi có trận đấu ra quân gặp Đội tuyển U23 Bangladesh vào lúc 20h ngày 3/9 trên SVĐ Việt Trì.
Quốc Đại
baophutho.vn Chiều 31/8, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Yemen dưới sự dẫn dắt của HLV Al Suneini đã có mặt tại địa điểm lưu trú ở phường Việt Trì để chuẩn bị cho...
baophutho.vn Thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ...
baophutho.vn Ngày 31/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Giải Taekwondo Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương lần thứ II năm 2025.
baophutho.vn Ngày 31/8, Liên đoàn Karate Vĩnh Phúc tổ chức Giải Vô địch Karate Vĩnh Phúc mở rộng lần thứ IV - năm 2025 thu hút 400 VĐV đến từ các CLB, võ...
baophutho.vn Trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 Châu Á 2026 trên sân Việt Trì, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc (quê ở xã Chân Mộng,...
baophutho.vn Tối 30/8, tại Nhà thi đấu đa năng xã Tam Đảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối họp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khai mạc Giải bóng...
Ngày 30/8, các xạ thủ Việt Nam đã về nước sau khi giành được tổng cộng 11 huy chương ở giải bắn súng vô địch châu Á 2025 tại Kazakhstan.