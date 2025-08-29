Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

U23 Việt Nam hội quân tại Phú Thọ để chuẩn bị cho Giải Bóng đá U23 châu Á 2026

Chiều 29/8, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang -Sik đã đến Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ để chuẩn bị cho Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong thời gian từ ngày 3-9/9 tới đây.

U23 Việt Nam hội quân tại Phú Thọ để chuẩn bị cho Giải Bóng đá U23 châu Á 2026

HLV Kim Sang -Sik cùng các học trò đã có mặt tại địa điểm lưu trú tại phường Việt Trì.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang -Sik đã triệu tập 24 cầu thủ với lực lượng nòng cốt là những tuyển thủ vừa lên ngôi Vô địch Giải U23 Đông Nam Á tại Jakarta của Indonesia cuối tháng 7 vừa qua. Trong đó, ngoài một số cái tên đáng chú ý như: Khuất Văn Khang - CLB Thể Công Viettel; Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Công Phương - CLB Công an Hà Nội; Nguyễn Thái Sơn - CLB Đông Á Thanh Hoá..., chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều như: Trần Thành Trung của CLB Ninh Bình hay Lê VIKTOR của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

U23 Việt Nam hội quân tại Phú Thọ để chuẩn bị cho Giải Bóng đá U23 châu Á 2026

Cầu thủ Lê VIKTOR được HLV Kim Sang -Sik trao cơ hội trong đợt tập trung lần này.

U23 Việt Nam hội quân tại Phú Thọ để chuẩn bị cho Giải Bóng đá U23 châu Á 2026

Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U23 Đông Nam Á 2025 Nguyễn Đình Bắc.

Ngày mai (30/8), thầy trò HLV Kim Sang -Sik sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên Sân tập Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ mới và sẽ có thêm khoảng 4 buổi tập nữa để hoàn thiện đội hình, kỹ chiến thuật trước khi có trận đấu ra quân gặp Đội tuyển U23 Bangladesh vào lúc 20h ngày 3/9 trên SVĐ Việt Trì.

Quốc Đại


Quốc Đại

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đội tuyển U23 Việt Nam Giải bóng đá U23 châu á tỉnh Phú Thọ Công an Hà Nội Việt Trì Hội quân Thể Công Khách sạn cầu thủ Việt kiều Vô địch
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long