UBND tỉnh chia tay Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương nhận nhiệm vụ mới

Chiều 8/4, UBND tỉnh tổ chức chia tay Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thành viên UBND tỉnh nhận nhiệm vụ công tác mới tại tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương.

Dự buổi chia tay có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương nhận nhiệm vụ mới.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương. Đồng chí khẳng định, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, trên mọi cương vị công tác Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đồng chí đã cùng tập thể đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, xây dựng lực lượng vũ trang và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương phát biểu tại buổi chia tay.

Việc được giao nhiệm vụ mới - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang - là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương và của tỉnh Phú Thọ. Đồng chí mong muốn trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chia tay Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các thành viên UBND tỉnh chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương.

Phát biểu tại buổi chia tay, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương bày tỏ xúc động, trân trọng tình cảm, sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị tới cá nhân đồng chí cũng như người kế nhiệm tại Phú Thọ; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

