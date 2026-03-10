Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri các xã Tu Vũ, Đào Xá

Sáng 10/3, tại Đơn vị bầu cử số 7, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri 2 xã Tu Vũ, Đào Xá theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông, bà: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vương Đức Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Xuân; Trịnh Hùng Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Thủy; Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Vũ Thị Minh Hoan - Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Đỗ Khánh Linh - Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Thị Mỵ - Giáo viên Trường Mầm non Cổ Tiết, xã Vạn Xuân; Nguyễn Lan Phương - Công chức Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thanh Thủy.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri và khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực phát huy trí tuệ, trách nhiệm để hoàn thành tốt vai trò người đại biểu dân cử; tích cực bám sát cơ sở, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân; tham mưu ban hành các chính sách sát thực tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân. ​

Cử tri các xã Tu Vũ, Đào Xá đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; giải quyết kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn; giữ vững mối liên hệ mật thiết với Nhân dân.

Cử tri xã Tu Vũ phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Trung Kiên trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đồng thời khẳng định nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri.

Mạnh Cường - Trung Kiên