Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri các xã Tu Vũ, Đào Xá

Sáng 10/3, tại Đơn vị bầu cử số 7, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri 2 xã Tu Vũ, Đào Xá theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông, bà: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vương Đức Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Xuân; Trịnh Hùng Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Thủy; Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Vũ Thị Minh Hoan - Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Đỗ Khánh Linh - Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Thị Mỵ - Giáo viên Trường Mầm non Cổ Tiết, xã Vạn Xuân; Nguyễn Lan Phương - Công chức Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thanh Thủy.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri các xã Tu Vũ, Đào Xá

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri và khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực phát huy trí tuệ, trách nhiệm để hoàn thành tốt vai trò người đại biểu dân cử; tích cực bám sát cơ sở, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân; tham mưu ban hành các chính sách sát thực tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân. ​

Cử tri các xã Tu Vũ, Đào Xá đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; giải quyết kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn; giữ vững mối liên hệ mật thiết với Nhân dân.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri các xã Tu Vũ, Đào Xá

Cử tri xã Tu Vũ phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Trung Kiên trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đồng thời khẳng định nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri.

Mạnh Cường - Trung Kiên


Mạnh Cường - Trung Kiên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Đoàn ĐBQH Đại biểu HĐND MTTQ Việt Nam Ứng cử viên Tiếp xúc cử tri Bầu cử Xây dựng Đảng Chương trình hành động
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỗi lá phiếu, một niềm tin

Mỗi lá phiếu, một niềm tin
2026-03-11 06:25:00

baophutho.vn Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long