Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chân Mộng

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri tại xã Chân Mộng.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh; Trần Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đoan Hùng; Vũ Anh Tuyền - Phó Chánh Văn phòng, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Hoàng Thị Hồng Thắm - UBND xã Đoan Hùng.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn xã Chân Mộng.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ xã Chân Mộng đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Đồng thời cam kết luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và truyền tải những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của của Nhân dân, cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 4.

Bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, các cử tri xã Chân Mộng mong muốn các đại biểu sẽ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dụng trọng tâm như: Nâng mức hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là những người có công với cách mạng; nâng mức phụ cấp cho cán bộ hiện đảm nhận các chức vụ tại thôn, xóm.

Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, cụ thể là nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn...

Đại diện cử tri xã Chân Mộng đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thay mặt các ứng cử viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thẳng thắn của cử tri.

Đồng thời giải đáp, làm rõ thêm một số kiến nghị cử tri quan tâm, cung cấp thêm những thông tin về chủ trương, kế hoạch phát triển của tỉnh trong các lĩnh vực thời gian tới.

Đồng chí khẳng định các ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 nếu được trúng cử sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân địa phương.

Đức Anh