Uống bao nhiêu nước có thể giảm nguy cơ suy thận?

Việc uống đủ nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường tiết niệu và làm giảm nguy cơ suy thận, đặc biệt ở người trẻ.

Nước đóng vai trò thiết yếu trong mọi chức năng của cơ thể, đặc biệt là với thận. Uống đủ nước giúp hòa tan các chất thải và độc tố có trong máu, giúp thận dễ dàng lọc và loại bỏ độc tố qua nước tiểu. Khi bạn uống không đủ nước, nước tiểu sẽ trở nên cô đặc hơn, khiến các chất thải khó được đào thải, tăng gánh nặng cho thận.

1. Tại sao uống đủ nước lại quan trọng đối với thận?

Thận như bộ lọc của cơ thể, làm việc không ngừng nghỉ để giữ cho mọi thứ sạch sẽ và thận cần nước để hoạt động bình thường.

Thận cần một lưu lượng máu ổn định để hoạt động hiệu quả. Mất nước có thể làm giảm thể tích máu, khiến lưu lượng máu đến thận không đủ, gây áp lực lên cơ quan này và ảnh hưởng đến khả năng lọc. Việc uống nước thường xuyên là rất cần thiết để hỗ trợ hoạt động tối ưu của đường tiết niệu và ngăn ngừa các nhiễm trùng đường tiết niệu cũng góp phần bảo vệ thận. Khi cơ thể đủ nước, tất cả các hệ thống, bao gồm hệ tuần hoàn và hệ bài tiết đều hoạt động trơn tru hơn, góp phần giữ cho thận khỏe mạnh.

Việc uống đủ nước là cần thiết để giữ cho thận khỏe mạnh.

Khi cơ thể bị mất nước, thận phải làm việc nhiều hơn để cô đặc nước tiểu dẫn đến nguy cơ hình thành sỏi thận cao hơn. Sỏi thận gây đau đớn và có thể gây tắc nghẽn đường tiết niệu, làm suy giảm chức năng thận. Hơn nữa, việc duy trì đủ nước giúp ngăn ngừa suy thận và bệnh thận mạn tính. Uống đủ nước hỗ trợ thận lọc các chất thải và độc tố ra khỏi máu, ngăn ngừa tích tụ và gây tổn thương mô thận.

Theo ThS.BS Trịnh Thị Thanh Hằng - Phó trưởng khoa Thận tiết niệu - lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị, khi bạn không uống đủ nước, quá trình lưu thông máu ở thận sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này máu sẽ đặc lại, làm chậm lưu thông, khiến thận khó lọc và độc tố tích tụ, từ đó gây tổn thương lâu dài.

Đối với những người đã từng bị sỏi thận, việc uống đủ nước đặc biệt quan trọng để giảm nguy cơ tái phát và tăng cường sức khỏe thận nói chung. Uống đủ nước đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh thận.

2. Lượng nước ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của cơ thể?

Uống nước cực kỳ quan trọng cho hoạt động bình thường của cơ thể. Nếu không có đủ nước, cơ thể sẽ không thể thực hiện được những hoạt động và chức năng cần thiết. Nước giúp duy trì nhiệt độ cơ thể ở mức vừa phải. Khi nóng, cơ thể đổ mồ hôi giúp làm mát. Không uống đủ nước, có nguy cơ bị mất nước và cơ thể không thể đổ mồ hôi đủ để làm mát. Vì vậy, uống nước giúp cơ thể giữ mát khi trời nóng hoặc khi tập thể dục.

Uống đủ nước giúp các cơ quan và tế bào hoạt động bình thường. Cơ thể sử dụng nước để tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và đào thải chất thải. Nếu không uống đủ nước, các cơ quan như thận và gan sẽ không thể hoạt động bình thường. Đó là lý do tại sao việc uống nước thường xuyên trong ngày là rất quan trọng.

Uống đủ nước cũng giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh. Đôi khi, khi chúng ta cảm thấy đói, thực ra chỉ là khát nước. Uống nước trước bữa ăn có thể giúp no bụng và ăn ít hơn. Hơn nữa, nước không chứa calo - không giống như đồ uống có đường hay đồ uống có cồn - nên đây là một lựa chọn tuyệt vời để duy trì đủ nước mà không nạp thêm calo.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các loại đồ uống có chứa caffeine như cà phê và trà. Mặc dù chúng chứa nước nhưng chúng cũng có thể khiến mất nước do đi tiểu nhiều hơn. Vì vậy, điều quan trọng là phải cân bằng lượng nước uống với nước lọc để giữ đủ nước.

3. Nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày để bảo vệ thận và sức khỏe tổng thể?

Uống đủ nước mỗi ngày rất quan trọng để giữ cơ thể đủ nước và khỏe mạnh. Vậy uống bao nhiêu nước là đủ? Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tuổi tác, cân nặng, mức độ hoạt động và khí hậu.

Nguyên tắc chung là nên uống khoảng 8 cốc nước mỗi ngày, tương đương khoảng 2 lít. Tuy nhiên, lượng nước này có thể khác nhau tùy theo từng người. Ví dụ, nếu bạn là người năng động hoặc sống ở vùng khí hậu nóng, bạn có thể cần uống nhiều nước hơn để duy trì đủ nước. Ngoài ra, người có bệnh lý như tim mạch, thận mạn tính nên hỏi ý kiến của bác sĩ về lượng nước nên tiêu thụ hằng ngày.

Bạn nên bổ sung nước ngay cả khi không thấy khát.

Một điều quan trọng cần nhớ là cơ thể chúng ta phát tín hiệu khi nào cần uống nước. Cảm thấy khát là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy đã đến lúc cần uống nước. Tốt nhất, không nên đợi đến khi khát mới uống nước, vì lúc đó cơ thể có thể đã mất nước.

Nếu bạn không chắc mình đã uống đủ nước hay chưa, một dấu hiệu tốt là quan sát màu nước tiểu có màu vàng nhạt. Nếu nước tiểu sẫm màu hơn, bạn có thể cần uống thêm nước.

Nên thăm khám sức khỏe định kỳ để giúp phát hiện sớm các nguy cơ. Không chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể. Nếu có bất thường cần đến cơ sở y tế để khám bệnh và tìm nguyên nhân, từ đó có hướng xử trí thích hợp.

ThS.BS Trịnh Thị Thanh Hằng cho biết: Một trong những cách giảm nguy cơ suy thận ở người trẻ là uống đủ nước (từ 2-3 lít) mỗi ngày, nên chia nhỏ các lần uống. Trong chế độ ăn hàng ngày cần kiểm soát lượng protein và kali nạp vào cơ thể. Duy trì chế độ ăn lành mạnh, bổ sung nhiều chất xơ. Bên cạnh đó cần hạn chế đồ ăn nhiều chất béo, đồ ăn nhiều muối, đồ ăn chế biến sẵn, nhiều gia vị.

ĐT

Nguồn suckhoedoisong.vn