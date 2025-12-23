Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh chúc mừng Giáo phận Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh

Chiều 23/12, tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Toà Giám mục, Giáo phận Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025.

Tham gia đoàn có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh và đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo phận Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025.

Giáo phận Phát Diệm hiện có các giáo xứ, giáo họ đang sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, gồm: Giáo xứ Khoan Dụ, Đồng Gianh; Giáo họ Di Dân, Phúc Lương. Thời gian qua, các giáo xứ, giáo họ tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hinh đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng tới Linh mục An-tôn Phan Văn Tự, Tổng Đại diện Giáo phận Phát Diệm cùng toàn thể đồng bào công giáo trong Giáo phận đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng chí chúc Giáo phận Phát Diệm ngày càng phát triển, đồng bào giáo dân đón Noel trong không khí ấm áp, đoàn kết, bình an; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, địa phương.

Đồng chí Bùi Đức Hinh tặng quà Giáo phận Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025.

Đồng chí Bùi Đức Hinh đã thông tin tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ: Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh cùng sự đồng thuận của Nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, đồng bào công giáo tiếp tục phát huy vai trò, uy tín trong cộng đồng giáo dân; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Linh mục An tôn Phan Văn Tự, các vị chức sắc, tu sĩ Giáo phận Phát Diệm.

Linh mục An tôn Phan Văn Tự, Tổng đại điện Giáo phận Phát Diệm bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, chúc mừng, chung vui cùng đồng bào giáo dân trong dịp Lễ Giáng sinh. Đây là nguồn động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đối với đời sống tinh thần của đồng bào công giáo. Linh mục khẳng định, thời gian tới, Giáo phận sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, vì cuộc sống bình an, hạnh phúc của Nhân dân.

Hồng Duyên