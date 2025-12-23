Xúc động chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tại Trại giam Vĩnh Quang

Ngày 23/12, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tại Trại giam Vĩnh Quang (xã Đạo Trù). Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an cùng gần 300 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đang chấp hành án tại Trại giam.

Hoạt cảnh “Lòng mẹ, tình cha” do các phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Vĩnh Quang thể hiện.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, sẻ chia. Thông qua các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, xúc động, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy khát vọng vươn lên, ý chí hoàn lương, giúp các phạm nhân thêm niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội, từ đó quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và cộng đồng.

Ban Tổ chức trao quà cho các phạm nhân hoàn cảnh khó khăn cải tạo tốt.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất quà cho phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn rèn luyện, cải tạo tốt; tặng quà cho con phạm nhân dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại; tặng máy tính và khánh thành tủ sách thanh niên tại Trại giam Vĩnh Quang.

Phạm nhân xúc động khi nhớ về người thân, gia đình đang chờ đợi ở quê nhà.

Đây là chương trình cuối cùng trong chuỗi hoạt động cụ thể hóa công tác phối hợp giáo dục, cải tạo và giúp đỡ phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021–2025 giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Bộ Công an. Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần lạc quan, thái độ sống tích cực, góp phần bồi đắp nghị lực, bản lĩnh và ước mơ hoàn lương cho các phạm nhân.

Kim Liên