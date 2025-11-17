Uống mấy ly rượu mỗi ngày có thể tăng nguy cơ đột quỵ nghiêm trọng?

Các khuyến cáo y tế đều chỉ ra rằng, uống rượu bia quá mức làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ. Mới đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra lượng rượu một người uống mỗi ngày khiến đột quỵ chảy máu xảy ra sớm hơn và dữ dội hơn.

1. Uống trên 3 ly rượu mỗi ngày có thể khiến đột quỵ xảy ra sớm hơn và nghiêm trọng hơn

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí chính thức của Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ, những người uống nhiều rượu có thể bị đột quỵ do chảy máu não sớm hơn một thập kỷ so với những người không uống nhiều rượu.

Khi nghiên cứu 1.600 người lớn, độ tuổi trung bình 75, nhập viện vì xuất huyết não, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người thường xuyên uống 3 ly đồ uống có cồn trở lên mỗi ngày có nhiều khả năng bị xuất huyết não (một loại đột quỵ do chảy máu não) ở độ tuổi trẻ hơn và nghiêm trọng hơn những người uống ít hơn 3 ly mỗi ngày.

Họ cũng phát hiện ra, những người uống nhiều rượu có nhiều khả năng xuất hiện các dấu hiệu của bệnh mạch máu nhỏ ở não, tức là tổn thương các mạch máu nhỏ trong não và là một loại tổn thương não lâu dài.

Theo Tiến sĩ Y khoa Edip Gurol, Đại học Harvard ở Boston, thành viên của Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ: "Xuất huyết não là loại đột quỵ nguy hiểm nhất với nguyên nhân hàng đầu là bệnh lý mạch máu nhỏ ở não. Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc uống nhiều rượu bia với việc tăng nguy cơ đột quỵ nhưng phát hiện của chúng tôi cho thấy nó không chỉ làm tăng mức độ nghiêm trọng của đột quỵ xuất huyết mà còn có thể đẩy nhanh quá trình gây tổn thương lâu dài cho các mạch máu nhỏ của não".

Những người nghiện rượu nặng có nguy cơ biểu hiện các dấu hiệu tổn thương chất trắng nghiêm trọng cao gấp ba lần, thường do bệnh mạch máu nhỏ ở não gây ra. Họ cũng có nguy cơ mắc bệnh mạch máu nhỏ ở não cao gấp gần hai lần, phản ánh tổn thương mạn tính do huyết áp cao.

Ngoài ra, họ có số lượng tiểu cầu trong máu thấp hơn và huyết áp cao hơn một chút khi nhập viện so với những người không uống nhiều rượu. Những yếu tố này có thể một lần nữa góp phần làm tăng mức độ nghiêm trọng của đột quỵ và khả năng phục hồi.

2. Giảm thiểu sử dụng rượu bia để phòng ngừa đột quỵ

Dù ở độ tuổi nào, việc giảm thiểu hoặc ngừng sử dụng rượu bia là một bước quan trọng để chúng ta bảo vệ sức khoẻ tim mạch và não bộ, đặc biệt là giảm thiểu nguy cơ đột quỵ chảy máu.

Các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo, việc giảm sử dụng rượu bia nặng không chỉ làm giảm nguy cơ đột quỵ xuất huyết mà còn có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh mạch máu nhỏ ở não, từ đó có thể giảm nguy cơ đột quỵ tái phát, suy giảm nhận thức và tàn tật lâu dài. Việc thúc đẩy thay đổi lối sống như bỏ rượu bia nên là một phần của nỗ lực phòng ngừa đột quỵ, đặc biệt là đối với những người có nguy cơ cao.

Các biện pháp thay đổi lối sống cơ bản giúp giảm nguy cơ đột quỵ bao gồm:

Kiểm soát bệnh lý nền: Ưu tiên hàng đầu là quản lý chặt chẽ huyết áp cao, bệnh đái tháo đường và mức cholesterol để bảo vệ mạch máu não.

Bỏ thói quen xấu: Cần bỏ thuốc lá hoàn toàn và giảm mạnh hoặc ngừng sử dụng rượu bia nặng, vì cả hai đều làm tăng nguy cơ đột quỵ đáng kể.

Dinh dưỡng lành mạnh: Tập trung vào chế độ ăn giàu rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, ít muối và hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn.

Tăng cường vận động: Duy trì thói quen tập thể dục vừa phải ít nhất 30 phút mỗi ngày để cải thiện tuần hoàn máu và ổn định huyết áp.

Quản lý cân nặng và căng thẳng: Giảm cân nếu thừa cân/béo phì và thực hành các phương pháp thư giãn để quản lý căng thẳng để giảm thiểu các yếu tố nguy cơ đột quỵ khác.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)