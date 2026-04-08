Vận chuyển hơn 70kg ma túy, 3 bị cáo cùng lĩnh án tù chung thân

Ngày 8/4, tại hội trường xét xử cơ sở 3, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai đối với các bị cáo Chẩu A Vênh (SN 2002), Sùng A Tráng (SN 2003) và Sùng A Hàng (SN 2000), cùng trú tại xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, đây là đường dây vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng. Thông qua các mối quan hệ quen biết, các bị cáo được một đối tượng tên Giàng A Thào thuê vận chuyển khoảng 100kg ma túy từ khu vực Mường Lát (Thanh Hóa) về Hà Nội tiêu thụ với tiền công 10 triệu đồng/kg.

Ngày 15/12/2024, nhóm đối tượng gồm Chẩu A Vênh, Sùng A Tráng, Sùng A Hàng cùng một số người khác được chỉ đạo di chuyển lên khu vực xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát để nhận ma túy. Tại đây, các đối tượng được giao 4 ba lô chứa ma túy, tổng trọng lượng khoảng 100kg, được ngụy trang tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Phiên tòa xét xử các bị cáo được diễn ra công khai.

Sau khi nhận hàng, các bị cáo sử dụng xe máy vận chuyển theo hướng từ Thanh Hóa đi Hòa Bình rồi về Hà Nội. Trên đường đi, các đối tượng chia nhỏ số ma túy, tìm cách né tránh các chốt kiểm tra.

Rạng sáng 16/12/2024, tại Km104+400 Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc (nay là xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ), Sùng A Hàng bị lực lượng Công an bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 21,5kg ma túy gồm Methamphetamine và Ketamine. Tiếp đó, khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, tại Km75+00 Quốc lộ 6, thuộc phường Dân Chủ, TP Hòa Bình (nay là phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ), Chẩu A Vênh bị bắt giữ khi đang vận chuyển gần 28,3kg ma túy.

Còn Sùng A Tráng sau khi phát hiện đồng bọn bị bắt đã hoảng sợ, tìm cách phi tang tang vật và bỏ trốn. Tuy nhiên, đến ngày 18/12/2024, đối tượng này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Sau khi bị bắt, Sùng A Tráng đã tự nguyện dẫn cơ quan điều tra đến nơi cất giấu ma túy để thu hồi tang vật.

Đối với Tráng A Phong trong quá trình đi vận chuyển ma túy thuê không đi cùng với nhóm của Chẩu A Vênh. Mặt khác, do đối tượng này đã bỏ trốn đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra phát lệnh truy nã nên không đề cập xử lý trong vụ án này.

Chủ tọa phiên tòa công bố Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Kết quả điều tra xác định, tổng trọng lượng ma túy mà các bị cáo vận chuyển, phải chịu trách nhiệm hình sự là đặc biệt lớn. Trong đó, Chẩu A Vênh phải chịu trách nhiệm đối với hơn 74,3kg ma túy; Sùng A Tráng hơn 24,4kg; Sùng A Hàng hơn 21,5kg ma túy bao gồm cả Methamphetamine và Ketamine.

Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, các bị cáo Chẩu A Vênh (giữa), Sùng A Tráng (trái) và Sùng A Hàng (phải) đều phải nhận mức án cao nhất là tù chung thân.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, cho rằng do hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế, bị lôi kéo bởi tiền công cao nên tham gia vận chuyển ma túy.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho xã hội. Mặc dù các bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, song xét tính chất, mức độ phạm tội, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt các bị cáo Chẩu A Vênh, Sùng A Tráng và Sùng A Hàng cùng mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm h, khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Mạnh Hùng