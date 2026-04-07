Hơn 300 học viên tham gia tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách

Ngày 7/4, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và kỹ năng truyền thông đối với dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 300 học viên là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tập huấn viên cấp tỉnh về hòa giải ở cơ sở; công chức làm công tác pháp chế của các sở, ban, ngành; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND phụ trách công tác tư pháp; cùng công chức trực tiếp làm công tác tư pháp tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự tập huấn.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã cung cấp, làm rõ các nội dung cơ bản của công tác PBGDPL; kỹ năng PBGDPL; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... nhằm hướng tới mục tiêu triển khai hiệu quả công tác truyền thông PBGDPL và các chính sách có tác động lớn đến xã hội từ sớm, từ xa, theo hướng đa chiều, công khai, minh bạch.

Hội nghị tập huấn nhằm cụ thể hóa tinh thần xuyên suốt trong các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của tỉnh về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Hội nghị không chỉ giúp cập nhật kiến thức mà còn nâng cao kỹ năng, đổi mới phương pháp, góp phần giúp học viên khi trở về đơn vị có thể triển khai công tác PBGDPL và truyền thông chính sách đúng, trúng, hiệu quả hơn.

Huy Thắng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Truyền thông Kỹ năng Chính sách HĐND UBND phổ biến giáo dục pháp luật Tác động tập huấn Hội nghị báo cáo viên ứng dụng công nghệ thông tin
