Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập

Ngày 8/4, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại xã Đồng Lương. Dự buổi kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; cùng các đồng chí là thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã trực tiếp khảo sát hệ thống công sự, trận địa, khu vực bố trí lực lượng, sở chỉ huy diễn tập, công tác ngụy trang, nghi binh và phương án bắn thực binh tại thao trường Bộ CHQS tỉnh.

Trong đó làm rõ các giai đoạn bắn, cách thức tổ chức sử dụng lực lượng hiệp đồng giữa các thành phần tham gia. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động hướng dẫn xã Đồng Lương triển khai mọi công tác chuẩn bị xây dựng thao trường đúng tiến độ, bám sát ý định chỉ đạo của Quân khu.

Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang xã Đồng Lương đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng thao trường đúng ý định, phù hợp với địa hình, bảo đảm an toàn.

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng thao trường, bố trí mục tiêu, kết cấu tình huống bắn bảo đảm đúng đề mục, phù hợp với yếu tố chiến thuật.

Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục xây dựng mà đoàn công tác đã chỉ ra, đúng tiến độ theo quy định. Bố trí lực lượng, vật chất, vũ khí trang bị bảo đảm an toàn. Xã Đồng Lương chủ động triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo văn kiện diễn tập theo đúng nội dung, thời gian quy định.

Bảo đảm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã Đồng Lương diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang cơ sở.

Văn Khải - Huy Thắng