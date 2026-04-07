Dấu ấn thủ lĩnh đoàn trên trận tuyến giữ bình yên giao thông

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đại úy Lê Cẩm Thiêm - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Công an tỉnh vừa được Cục CSGT (Bộ Công an) trao giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu năm 2026”; đồng thời được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2021-2025. Đây là những ghi nhận xứng đáng cho tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và văn hóa ứng xử của người chiến sĩ CSGT.

Chúng tôi gặp Đại úy Lê Cẩm Thiêm tại đơn vị trong ngày anh vừa được vinh danh là một trong những gương mặt thanh niên tiêu biểu của lực lượng CSGT năm 2026. Với phong thái điềm đạm, luôn nở nụ cười thân thiện, tranh thủ thời gian sau khi cùng đoàn khảo sát xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, anh chia sẻ về nhiệm vụ của mình.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 và Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Đại úy Thiêm luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người cán bộ chỉ huy, đồng thời là cán bộ Đoàn trong lực lượng Công an nhân dân.

“Bản thân tôi phải luôn giữ vững phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống chuẩn mực; tinh thần trách nhiệm, nêu gương là nền tảng quan trọng để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị” - Đại úy Lê Cẩm Thiêm chia sẻ.

Với quan điểm nhất quán đó, trong 5 năm (2020–2025), trên cương vị Đội trưởng, Đại úy Lê Cẩm Thiêm đã trực tiếp chỉ đạo triển khai trên 20 đợt cao điểm, chuyên đề lớn xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ; chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe; vi phạm phần đường, làn đường; vi phạm của thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Đội đã tổ chức trên 10.500 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện, xử lý khoảng 50.184 trường hợp vi phạm; tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách Nhà nước ước đạt trên 68 tỷ đồng. Tai nạn giao thông trên địa bàn do Đội CSGT đường bộ số 1 phụ trách giảm 17% số vụ, giảm 15% số người chết và giảm 20% số người bị thương so với giai đoạn trước; nhiều năm giảm cả ba tiêu chí.

Song song với công tác chỉ đạo trực tiếp, Đại úy Lê Cẩm Thiêm đặc biệt chú trọng công tác tham mưu. Trong giai đoạn 2020–2025, anh đã trực tiếp hoặc tham gia tham mưu xây dựng trên 60 kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cấp phòng và cấp tỉnh; đề xuất 15 giải pháp trọng tâm về tổ chức lại lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trên cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Đại úy Lê Cẩm Thiêm luôn gắn chặt công tác chuyên môn với phong trào thanh niên. Anh đã trực tiếp tham mưu, tổ chức 12 chương trình lớn và trên 30 hoạt động Đoàn cấp phòng; chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ các hoạt động hưởng ứng.

Điểm nổi bật là tập trung xây dựng và duy trì các mô hình, công trình, phần việc thanh niên có tính thực chất, có sản phẩm cụ thể, có hiệu quả đo lường được, gắn trực tiếp với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Theo đó, đã huy động trên 1.200 lượt đoàn viên tham gia tăng cường trong các đợt cao điểm; tổ chức 78 buổi tuyên truyền trực tiếp với gần 35.000 lượt người tham dự; phát động 32 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, hình ảnh người đoàn viên CSGT “bản lĩnh – trách nhiệm – nhân văn – vì Nhân dân phục vụ” ngày càng được lan tỏa sâu rộng.

Với những nỗ lực không ngừng cả trong chuyên môn lẫn phong trào Đoàn của Đại úy Lê Cẩm Thiêm đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT tận tụy, vì Nhân dân phục vụ. Anh xứng đáng là thủ lĩnh Đoàn tiêu biểu, “đầu tàu” lan tỏa kỷ cương, văn hóa và trách nhiệm trên mỗi cung đường bình yên.

Huy Thắng