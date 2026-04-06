Đảm bảo an toàn cháy nổ tại cơ sở thờ tự

Dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu Xuân, nhu cầu đi lễ, dâng hương tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh tăng cao. Việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt để thắp hương, hóa vàng mã tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh cùng các cơ sở thờ tự đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Công an xã Hy Cương phối hợp với lực lượng Quản lý và Phát triển rừng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng khảo sát, triển khai phương án PCCC.

Để bảo đảm an toàn cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu năm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn PCCC trong dịp Tết và mùa lễ hội năm 2026.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng hướng dẫn các hộ kinh doanh tại Khu di tích sử dụng thiết bị chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tổ chức rà soát, phân loại các địa điểm thờ tự và khu di tích; qua đó xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp nhằm bảo đảm an toàn PCCC&CNCH.

Trong những ngày Tết, đặc biệt là các ngày đầu xuân, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH duy trì trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Dịp Tết cũng là thời điểm thời tiết hanh khô, nguy cơ cháy, nổ cao, do đó công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường. Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nơi có nhiều đình, đền và diện tích rừng quốc gia với quy hoạch 538ha, lực lượng Công an phối hợp với Ban quản lý khu di tích tổ chức ứng trực thường xuyên; kiểm soát chặt chẽ khu vực thắp hương, hóa vàng mã; nhắc nhở du khách thực hiện đúng quy định về PCCC; đồng thời bổ sung phương tiện chữa cháy tại các vị trí trọng yếu.

Công an xã Hy Cương kiểm tra an toàn các thiết bị chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn.

Phó trưởng Phòng Quản lý và Phát triển rừng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng Nguyễn Văn Lý cho biết: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, phối hợp với các đơn vị như: Công an xã Hy Cương, Hạt Kiểm lâm Phong Châu, Trung đoàn vận tải 652, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu... phân công lực lượng trực tại các khu vực trọng điểm và duy trì trao đổi thông tin thường xuyên với lực lượng Công an nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại khu di tích.

Không chỉ tại các điểm di tích lớn, công tác bảo đảm an toàn PCCC cũng được triển khai đồng bộ tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, đình, đền, chùa và các địa điểm tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian kiểm tra từ ngày 14/2 đến 14/4.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, đôn đốc các cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC&CNCH; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng; đặc biệt không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Với việc triển khai nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp, công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh đã đạt hiệu quả tích cực, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức chấp hành quy định về PCCC của người dân và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở thờ tự vẫn là yếu tố then chốt, góp phần phòng ngừa cháy, nổ, giữ vững an toàn để Nhân dân thực hành tín ngưỡng, tham gia lễ hội trong điều kiện an toàn, văn minh.

Huy Thắng