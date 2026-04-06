Lâm Đồng: Xe khách lao xuống vực đường gần hồ Bàu Trắng, 4 người chết

Một chiếc xe khách chở nhiều người đang lưu thông thì lao xuống vực đường gần Khu du lịch Bàu Trắng (tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều người thương vong.

Bí thư xã Hòa Thắng Nguyễn Đức Hải Tùng có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe khách 28 chỗ mang biển số 86H-045.61 chở 16 người đi trên đường ĐT 716 (xã Hòa Thắng). Khi đến khúc cua Sò Đo (thôn Hồng Lâm) gần Khu du lịch Bàu Trắng, xe khách lao xuống vực bên đường.

Ngay lập tức, nhiều người dân chung quanh có mặt tại hiện trường đã cứu hộ đưa hành khách trong xe ra bên ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, có 4 người tử vong tại chỗ, hơn 10 người bị thương. Xe khách bị gãy nhiều bộ phận. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Được biết, xe khách do ông Phan Thành Nuôi (xã Phan Rí Cửa) đứng tên và hạn đăng kiểm đến 23/4/2026.

Hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường đã cứu hộ và xử lý.

Xe khách được cẩu lên.

Theo nhandan.vn