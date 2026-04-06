Lâm Đồng: Xe khách lao xuống vực đường gần hồ Bàu Trắng, 4 người chết

Một chiếc xe khách chở nhiều người đang lưu thông thì lao xuống vực đường gần Khu du lịch Bàu Trắng (tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều người thương vong.

Lâm Đồng: Xe khách lao xuống vực đường gần hồ Bàu Trắng, 4 người chết

Bí thư xã Hòa Thắng Nguyễn Đức Hải Tùng có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe khách 28 chỗ mang biển số 86H-045.61 chở 16 người đi trên đường ĐT 716 (xã Hòa Thắng). Khi đến khúc cua Sò Đo (thôn Hồng Lâm) gần Khu du lịch Bàu Trắng, xe khách lao xuống vực bên đường.

Ngay lập tức, nhiều người dân chung quanh có mặt tại hiện trường đã cứu hộ đưa hành khách trong xe ra bên ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, có 4 người tử vong tại chỗ, hơn 10 người bị thương. Xe khách bị gãy nhiều bộ phận. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Được biết, xe khách do ông Phan Thành Nuôi (xã Phan Rí Cửa) đứng tên và hạn đăng kiểm đến 23/4/2026.

Hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường đã cứu hộ và xử lý.

Xe khách được cẩu lên.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

Đảm bảo an toàn cháy nổ tại cơ sở thờ tự

Đảm bảo an toàn cháy nổ tại cơ sở thờ tự
2026-04-06 09:47:00

baophutho.vn Dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu Xuân, nhu cầu đi lễ, dâng hương tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh tăng cao. Việc sử dụng nguồn lửa,...

Dấu ấn tuyển quân năm 2026 tại khu vực 3

Dấu ấn tuyển quân năm 2026 tại khu vực 3
2026-04-06 08:22:00

Năm 2026, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 3 - Lạc Sơn được triển khai bài bản, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định và mục tiêu...

Văn hóa giao thông nhìn từ camera giám sát

Văn hóa giao thông nhìn từ camera giám sát
2026-04-05 08:40:00

baophutho.vn Sự vào cuộc mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra bước chuyển căn bản trong ý...

Tin liên quan

Gợi ý

