Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về ma túy tại Trường THPT Quang Hà

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong học đường, ngày 6/4, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 tỉnh Phú Thọ tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” tại Trường THPT Quang Hà, xã Bình Xuyên.

Phiên tòa giả định thu hút sự quan tâm theo dõi của hơn 1000 giáo viên, học sinh Trường THPT Quang Hà.

Phiên tòa được xây dựng dựa trên vụ án có thật đã được Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ xét xử hồi tháng 4/2025, liên quan đến các bị cáo là thanh thiếu niên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nội dung vụ án cho thấy, do thiếu hiểu biết và bị cám dỗ bởi lợi ích trước mắt, các đối tượng đã tham gia mua bán tinh dầu ma túy cần sa để kiếm lời và bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật.

Trình tự tố tụng được thực hiện đầy đủ.

Tại phiên tòa giả định, các nội dung được tái hiện đầy đủ theo trình tự tố tụng như một phiên xét xử thực tế, từ phần xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo, qua đó thể hiện tính răn đe của pháp luật đối với tội phạm ma túy.

Thông qua hình thức trực quan, sinh động, phiên tòa giúp học sinh hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm pháp luật, hậu quả của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị lôi kéo vào tệ nạn.

Ngay sau phiên tòa, Viện KSND khu vực 8 đã tổ chức hoạt động giao lưu, hỏi - đáp trực tiếp với học sinh nhằm củng cố kiến thức, khuyến khích các em mạnh dạn trao đổi, bày tỏ quan điểm về các hành vi vi phạm pháp luật và biện pháp phòng ngừa.

Học sinh Trường THPT Quang Hà tham gia hỏi đáp pháp luật.

Hoạt động này góp phần đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan tư pháp trong công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Trần Thị Yến

VKSND khu vực 8