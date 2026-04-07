Mua bán, tiêu thụ gần 1kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh tổng hình phạt hơn 27 năm tù

Ngày 7/4, tại Hội trường xét xử cơ sở 3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với hai bị cáo Bùi Văn Hiếu (sinh năm 1998) và Bùi Văn Thái (sinh năm 1997), cùng trú tại xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ, hiện tạm trú tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bùi Văn Hiếu là đối tượng nghiện ma túy từ năm 2017, từng có tiền án liên quan đến hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Do cần tiền tiêu xài, Hiếu nảy sinh ý định mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời.

Khoảng giữa tháng 8/2025, Hiếu đến khu vực xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La tìm mua ma túy. Tại đây, thông qua một người đàn ông không rõ lai lịch tên Giàng, Hiếu đã mua một lượng ma túy lớn. Sau khi có “hàng”, Hiếu mang về phòng trọ tại phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh cất giấu, đồng thời chia nhỏ để vừa sử dụng vừa bán cho các đối tượng nghiện quanh khu vực.

Trong số các “khách hàng” của Hiếu có Bùi Văn Thái là người cùng quê, quen biết từ trước. Theo hồ sơ vụ án, Thái đã nhiều lần mua ma túy của Hiếu, sau đó tiếp tục chia nhỏ để bán lại cho các con nghiện khác nhằm kiếm lời.

Lần giao dịch gần nhất diễn ra vào ngày 16/9/2025, Thái mua của Hiếu số ma túy trị giá 3 triệu đồng. Đến ngày 21/9/2025, sau khi tiêu thụ hết số ma túy mua trước đó, Hiếu quay lại Sơn La để mua thêm với số tiền lên tới 390 triệu đồng. Số ma túy này gồm nhiều loại như: heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp.

Sau khi nhận “hàng”, Hiếu cất giấu trong túi xách, rồi thuê xe taxi di chuyển từ Mộc Châu về Bắc Ninh để tiêu thụ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đi đến Km112+500, Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác đã kiểm tra, bắt quả tang Hiếu đang vận chuyển, cất giấu ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói ma túy với tổng khối lượng hơn 984,606 gam, bao gồm heroin và methamphetamine, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Khám xét nơi ở của Hiếu tại Bắc Ninh, lực lượng chức năng thu giữ thêm các dụng cụ phục vụ việc chia nhỏ ma túy như cân tiểu ly, túi nilon.

Sau khi Hiếu bị bắt, ngày 22/9/2025, Bùi Văn Thái đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả điều tra xác định, Thái đã nhiều lần mua ma túy của Hiếu rồi chia nhỏ bán lại cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lời.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó, bị cáo Bùi Văn Hiếu giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện hành vi mua bán với số lượng ma túy lớn; bị cáo Bùi Văn Thái là đồng phạm, tham gia tiêu thụ ma túy ra thị trường.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hiếu 20 năm tù theo điểm b, khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự; bị cáo Bùi Văn Thái 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 2, Điều 251, Bộ luật Hình sự.

