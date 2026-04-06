Dấu ấn tuyển quân năm 2026 tại khu vực 3

Năm 2026, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 3 - Lạc Sơn được triển khai bài bản, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định và mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh ngay từ cơ sở. Với 1.227 chỉ tiêu giao quân cho 24 đơn vị đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2, đơn vị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn nâng cao chất lượng tân binh, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

Các tân binh vinh dự, tự hào khi được khoác áo lính.

Bảo đảm “đầu vào” vững chắc

Một trong những điểm nhấn quan trọng là công tác rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, khoa học. Đơn vị đã phối hợp, hướng dẫn Ban CHQS các xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ để tham mưu cấp uỷ, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kịp thời các văn bản thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của địa phương. Đồng thời, Ban Chỉ huy PTKV3 - Lạc Sơn phân công 7 tổ công tác về các xã theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện quy trình tuyển quân.

Trên cơ sở rà soát 9.698 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đã tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho 8.662 công dân, qua sơ tuyển có 6.046 công dân đạt sức khoẻ, trong đó 5.332 công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển chính thức. Việc quản lý dữ liệu được số hóa, đối chiếu sát thực tế, hạn chế tối đa sai sót, bảo đảm “không bỏ sót, không trùng lặp”, tạo nền tảng quan trọng nâng cao chất lượng tuyển quân.

Công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe được tổ chức đúng quy định, khoa học và công khai. Qua các vòng xét duyệt chặt chẽ về sức khỏe, chính trị, trình độ văn hóa, đã chốt danh sách 1.227 công dân trúng tuyển, có tuổi đời từ 18-24 tuổi, tỷ lệ thanh niên có trình độ văn hóa THPT và tương đương tăng; nhiều công dân có sức khỏe loại 1, loại 2; có 114 công dân là đảng viên; 234 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào quân đội, thể hiện nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Đất Tổ. Đây là minh chứng cho sự chuyển biến tích cực trong bảo đảm dân chủ, công bằng trong tuyển quân.

Công tác giao nhận quân được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ quân đội tại 3 địa điểm Lạc Sơn, Tân Lạc và Kim Bôi. 100% đơn vị nhận quân cơ động về đơn vị an toàn, bảo đảm ổn định và đi vào huấn luyện được ngay.

Tân binh Bùi Khánh Hưng, xã Tân Lạc chia sẻ: “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và cũng là cơ hội để tôi rèn luyện, trưởng thành. Tôi rất tự hào khi được góp sức bảo vệ Tổ quốc.”

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Thành công của công tác tuyển quân tại Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn còn đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đặc biệt là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Phú Thọ và chính quyền cơ sở. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, từ đó tích cực động viên con em lên đường nhập ngũ.

Bên cạnh công tác tuyển chọn, việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội được quan tâm đúng mức. Các địa phương chủ động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình công dân nhập ngũ, giúp thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tình cảm của gia đình, người thân chính là nguồn động lực lớn để các tân binh vững tin bước vào môi trường quân ngũ. Các đoàn thể địa phương đã tặng thanh niên nhập ngũ vào quân đội và tham gia công an nhân dân số tiền 1,4 tỷ đồng, bình quân 1 triệu đồng/thanh niên.

Đại tá Bùi Văn Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn đánh giá: “Năm 2026, công tác tuyển quân của Khu vực 3 có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật là chất lượng tân binh được nâng lên rõ rệt; quy trình tuyển chọn bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật. Đây là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của Nhân dân. Để giữ vững chất lượng, hoàn thành tốt chỉ tiêu, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh theo định hướng của Bộ Quốc phòng, thời gian tới, đơn vị xác định tiếp tục nâng cao chất lượng tạo nguồn, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, gắn với cập nhật dữ liệu dân cư chính xác, kịp thời. Đổi mới công tác tuyên truyền, chú trọng chiều sâu, hướng vào đối tượng thanh niên, nhất là vùng sâu, vùng xa. Tăng cường chất lượng khám tuyển, bảo đảm lựa chọn công dân có sức khỏe tốt, trình độ phù hợp yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để công dân yên tâm lên đường nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác tuyển quân”.

Đinh Thắng