Siết chặt quản lý cơ sở kinh doanh dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Hướng tới một mùa lễ hội an toàn, văn minh và giàu bản sắc, tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Đây được xem là bước đi cần thiết không chỉ để bảo vệ quyền lợi du khách mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh linh thiêng của Đền Hùng - nơi hội tụ tinh thần cội nguồn của dân tộc.

Công an xã Hy Cương tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức với quy mô lớn hơn những năm trước. Không gian lễ hội được mở rộng, nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Điểm mới đáng chú ý là phương thức tổ chức linh hoạt, phát huy vai trò chủ động của các địa phương, cơ sở, đồng thời huy động sự tham gia rộng rãi của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Ngay từ thời điểm này, lễ hội đã thu hút hàng nghìn lượt du khách từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tham quan và trải nghiệm. Dự kiến trong những ngày cao điểm, lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh. Điều này không chỉ tạo cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch mà còn đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, đặc biệt là hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Những hành vi như tăng giá, ép giá, chèo kéo khách, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm hay tổ chức các trò chơi mang tính cờ bạc, bạo lực... nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Không chỉ vậy, các biểu hiện này còn làm suy giảm giá trị văn hóa, tính tôn nghiêm của lễ hội, gây phản cảm trong dư luận.

Nhận thức rõ vấn đề đó, Ban tổ chức lễ hội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt. Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập, tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh trong khu vực lễ hội ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật cũng như nội quy, quy chế của lễ hội. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Các nội dung như niêm yết giá và bán đúng giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa được đặt lên hàng đầu. Lực lượng chức năng cũng kiên quyết không để hình thành các bãi trông giữ xe trái phép, không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách hay các hành vi gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến hình ảnh chung của lễ hội.

Theo Công an tỉnh, với quy mô tổ chức lớn hơn và các hoạt động phong phú hơn, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự và quản lý dịch vụ năm nay cũng cao hơn. Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nơi tập trung đông du khách.

Một điểm mới đáng ghi nhận là việc Công an tỉnh công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ đủ điều kiện phục vụ du khách. Theo đó, 42 khách sạn, 10 nhà hàng cùng nhiều cơ sở dịch vụ khác như cà phê, chăm sóc sức khỏe, mua sắm đã được công khai kèm theo thông tin về giá cả và các chính sách ưu đãi. Điều này giúp người dân và du khách dễ dàng lựa chọn, đồng thời hạn chế tình trạng bị “chặt chém” hay sử dụng dịch vụ kém chất lượng.

Siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh dịp Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Ghi nhận thực tế tại khu vực lễ hội, nhiều du khách bày tỏ sự hài lòng trước những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý. Chị Nguyễn Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay tôi thấy tình trạng chèo kéo khách gần như không còn. Giá cả các dịch vụ cũng được niêm yết rõ ràng nên rất yên tâm khi sử dụng.”

Trong khi đó, anh Trần Văn Nam, một người dân địa phương kinh doanh dịch vụ ăn uống, cho biết: “Chúng tôi được tuyên truyền rất kỹ về các quy định, đồng thời ký cam kết không tăng giá, đảm bảo chất lượng phục vụ. Làm ăn lâu dài thì uy tín vẫn là quan trọng nhất.”

Không chỉ du khách và người kinh doanh, nhiều người dân địa phương cũng đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền. Bà Lê Thị Hòa, xã Hy Cương nhận xét: “Lễ hội đông nhưng vẫn giữ được trật tự, không còn cảnh lộn xộn như trước. Điều này giúp hình ảnh quê hương mình đẹp hơn trong mắt du khách.”

Có thể thấy, việc siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn có giá trị lâu dài. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng Công an, lễ hội năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa - tâm linh tiêu biểu của cả nước.

Quan trọng hơn, mỗi du khách khi hành hương về Đất Tổ không chỉ được trải nghiệm không gian lễ hội trang nghiêm, giàu bản sắc mà còn cảm nhận được sự thân thiện, chuyên nghiệp trong cách tổ chức và phục vụ. Đó chính là yếu tố then chốt để Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tri ân cội nguồn mà còn trở thành biểu tượng của một nền du lịch văn minh, bền vững trong thời kỳ mới.

Lê Minh