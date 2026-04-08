Cháy nhà dân tại Thổ Tang - Cảnh báo PCCC mùa nắng nóng

Khoảng 12 giờ ngày 8/4, đã xảy ra vụ cháy tại căn nhà 3 tầng trên đường Nguyễn Thái Học, xã Thổ Tang. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong ngôi nhà.
Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà phố liền kề kinh doanh quần áo.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ 45 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để đám cháy lan sang các hộ liền kề.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.
Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy nổ tại các gia đình kết hợp kinh doanh đang gia tăng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không tích trữ hàng hóa dễ cháy nổ, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và đảm bảo lối thoát nạn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi sự cố xảy ra.
Kim Liên
