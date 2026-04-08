Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, trong phiên họp sáng 8/4/2026, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang. Ảnh: TTXVN
Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Ảnh: TTXVN
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn. Ảnh: TTXVN
Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn. Ảnh: TTXVN
Theo baotintuc.vn
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.
Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết của phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.