Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, trong phiên họp sáng 8/4/2026, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang. Ảnh: TTXVN

Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Ảnh: TTXVN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn. Ảnh: TTXVN

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn. Ảnh: TTXVN

Theo baotintuc.vn


 Từ khóa: Bộ trưởng Nhiệm kỳ Phó thủ tướng chính phủ Quốc hội biểu quyết Chương trình Nghị quyết Phiên họp Bổ nhiệm sáng việc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long