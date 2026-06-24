Vì sao cầu thủ World Cup đi tất rách và giày hồng thi đấu?

Bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ, người hâm mộ còn thích thú với hai xu hướng thời trang mới ở World Cup 2026 đó là hình ảnh các cầu thủ đi tất rách và giày hồng khi thi đấu.

World Cup 2026 không chỉ là nơi trình diễn những kỹ năng đỉnh cao mà còn trở thành sân khấu cho nhiều xu hướng thời trang sân cỏ độc đáo. Trong số đó, hình ảnh các cầu thủ mang đôi tất bị cắt rách ở bắp chân và những đôi giày màu hồng nổi bật đang xuất hiện ngày càng nhiều, thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tất rách, giày hồng phủ sóng World Cup

Các cầu thủ đi tất rách tại World Cup 2026.

Nếu theo dõi các trận đấu tại World Cup 2026, không khó để bắt gặp nhiều ngôi sao ra sân với phần tất được cắt nhiều lỗ ở phía sau bắp chân. Trong trận Australia gặp Mỹ tại World Cup 2026, nhiều cầu thủ Australia gây chú ý khi ra sân với những chiếc tất bị cắt thủng ở phần bắp chân.

Thoạt nhìn, nhiều người tưởng đây là do tất bị rách trong quá trình thi đấu. Tuy nhiên, thực tế đây là một xu hướng đã xuất hiện trong bóng đá chuyên nghiệp vài năm gần đây và ngày càng phổ biến ở các giải đấu lớn.

Các cầu thủ cho rằng việc cắt tất giúp giảm áp lực lên cơ bắp chân, tạo cảm giác thoải mái hơn khi vận động cường độ cao. Tại World Cup 2026, xu hướng này xuất hiện ở nhiều đội tuyển khác nhau, từ châu Âu đến Nam Mỹ hay châu Phi, cho thấy nó đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá hiện đại.

Giới khoa học thể thao vẫn chưa đưa ra kết luận tuyệt đối về việc cắt tất có cải thiện hiệu suất thi đấu hay không. Điều thú vị là không ít cầu thủ trẻ bắt đầu học theo các ngôi sao nổi tiếng. Từ một biện pháp mang tính cá nhân, tất rách dần biến thành một xu hướng thời trang sân cỏ.

Nếu tất rách là xu hướng về sự thoải mái, thì giày hồng lại là xu hướng mang tính thị giác mạnh mẽ. Mỗi khi Neymar Jr. ra sân trong màu áo Brazil, người hâm mộ gần như mặc định sẽ thấy anh xuất hiện với đôi giày hồng của Puma, giống như tiền vệ người Mỹ Weston McKennie.

Trong quá khứ, bóng đá thường gắn liền với những gam màu truyền thống như đen, trắng hoặc xanh. Nhưng tại World Cup 2026, những đôi giày màu hồng rực rỡ đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều.

Các hãng thể thao lớn cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này khi liên tục tung ra những bộ sưu tập giày màu hồng với thiết kế bắt mắt, hướng đến nhóm cầu thủ trẻ yêu thích sự khác biệt. Theo các lãnh đạo trong ngành sản xuất giày thể thao, đây là yếu tố có tác động đến tâm lý và cảm giác tự tin của người mang.

Bóng đá ngày càng mang đậm dấu ấn cá nhân

Nhiều cầu thủ nổi tiếng đi giày hồng ở World Cup.

Sự phổ biến của tất rách và giày hồng cho thấy bóng đá hiện đại đang thay đổi theo hướng cởi mở hơn.

Màu hồng từng được xem là lựa chọn hiếm gặp trong bóng đá nam. Tuy nhiên, quan niệm này đang thay đổi nhanh chóng. Đối với thế hệ cầu thủ hiện đại, màu sắc là cách thể hiện cá tính, sự tự tin và phong cách riêng.

Nhiều ngôi sao thậm chí xem màu sắc giày như một phần thương hiệu cá nhân. Nếu trước đây các cầu thủ thường cố gắng hòa vào tập thể, thì ngày nay họ cũng muốn thể hiện bản sắc riêng thông qua những chi tiết nhỏ nhất. Một đôi giày nổi bật hay một cách mang tất khác biệt có thể trở thành dấu ấn giúp người hâm mộ dễ dàng nhận ra họ giữa rừng cầu thủ trên sân.

Trong thời đại mạng xã hội, hình ảnh cầu thủ không chỉ được xây dựng bằng bàn thắng hay danh hiệu mà còn bởi phong cách xuất hiện trên sân. World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh về chuyên môn. Đó còn là nơi các xu hướng mới của bóng đá được giới thiệu với hàng tỷ khán giả toàn cầu.

Và trong số những hình ảnh đáng nhớ của giải đấu năm nay, những đôi tất rách cùng các đôi giày hồng chắc chắn là hai phong cách thời trang nổi bật nhất trên sân cỏ.

Theo tienphong.vn