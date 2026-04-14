Vì sao nhiều người đến Nhật muốn xin bằng được đồng xu 5 yên?

Những đồng xu 5 yên cũ kỹ đã ngả màu, ở giữa khoét một lỗ tròn, bên trên khắc hình bánh răng cùng bông lúa trĩu hạt được người dân Nhật Bản và khách du lịch yêu thích.

Vừa trở về sau chuyến du lịch Nhật Bản, bên cạnh những lọ thuốc bổ hay đồ mỹ phẩm nội địa làm quà, chị Minh Huyền (Định Công, Hà Nội) hào hứng lấy ra một bao lì xì nhỏ, bên trong là 3 đồng xu đã ngả màu thời gian.

“Trước khi đi, tôi đã lên danh sách những món đồ cần mua cho gia đình và bạn bè. Thế nhưng những đồng xu 5 yên này là thứ không phải cứ có tiền là mua được”, chị Huyền nói.

Những đồng xu 5 yên được du khách săn lùng khi đến Nhật Bản với mong muốn cầu may. Ảnh: NVCC

Để sở hữu chúng, chị phải “năn nỉ” từng người bán hàng tại các quầy thu ngân lớn nhỏ, thậm chí cả những người bán hàng rong.

“Tôi tìm hiểu và được biết, đây là đồng xu duy nhất ở Nhật Bản chỉ có chữ mà không khắc số. Tôi cũng quan sát các đồng xu khác và thấy quả đúng như vậy”, chị nói.

Thay vì ghi số, đồng tiền này sử dụng chữ viết để thể hiện mệnh giá. Một đồng xu nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, văn hoá sâu sắc với người dân Nhật.

Đồng 5 yên Nhật mang nhiều ý nghĩa biểu tượng văn hoá. Ảnh: Zheng XUE / Unsplash

Trong tiếng Nhật, đồng 5 yên có cách phát âm là Go-En (五 円). “Go” mang ý nghĩa kính trọng, còn “En” là sự liên kết. Cách đọc đồng 5 yên giống với chữ Hán, có ý nghĩa “kết duyên”.

Ngoài ra, lỗ tròn ở giữa còn mang ý nghĩa “một cái nhìn thông suốt về tương lai”. Vì vậy, đây được coi là đồng xu may mắn của người dân Nhật, nhiều du khách đến tham quan muốn có món quà này mang về.

Anh Nghiêm Văn Công, một hướng dẫn viên Việt Nam lâu năm tại Nhật cho biết: “Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những đồng xu 5 yên trong các ngôi đền, chùa, nơi linh thiêng bởi nó có ý nghĩa thiết lập mối liên hệ với các vị thần, mong gặp may mắn”.

Đây cũng là món quà ý nghĩa tặng người thân với lời chúc về tiền bạc, vận mệnh, thể hiện sự trân trọng của người tặng.

Người dân Nhật Bản luôn vui vẻ, tìm cách “thối” lại những đồng xu 5 yên với lời chúc dành cho du khách. Ảnh: Zheng XUE / Unsplash

Người dân Nhật Bản không chỉ lịch thiệp mà còn rất nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ du khách tìm hoặc đổi những đồng xu 5 yên như một lời chúc may mắn khi họ ghé thăm đất nước mình.

“Mặc dù các nhân viên thu ngân trông khá mệt, mồ hôi lấm tấm, nhưng khi tôi hỏi có thể trả lại bằng đồng xu 5 yên không, họ lập tức hiểu, mỉm cười và sẵn sàng đáp ứng”, chị Huyền nhớ lại. Điều đó khiến chị càng cảm nhận rõ sự tôn trọng và tử tế của người dân bản địa.

Con người cùng văn hoá Nhật Bản là một trong những lý do hấp dẫn khách du lịch. Ảnh: NVCC

Theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đồng 5 yên được đúc lần đầu vào năm 1949, gắn với giai đoạn phục hồi kinh tế sau chiến tranh của đất nước.

Ngoài ra, số 5 trong văn hóa phương Đông còn mang ý nghĩa về sự cân bằng, là mối liên kết của vòng tuần hoàn 5 nguyên tố trong ngũ hành: kim – mộc – thủy – hỏa – thổ. Khi góp mặt đủ cả 5 sẽ mang lại sự thịnh vượng, phát tài. Vì vậy mà con số 5 này được người Nhật Bản rất yêu thích.

Với những đồng xu 5 yên “thu hoạch” được sau chuyến đi Nhật, chị Minh Huyền dự định sẽ đưa cho chồng và con gái mỗi người 1 đồng lấy may.

“Tôi đã đến khá nhiều quốc gia, mỗi đất nước đều có đặc trưng riêng, nhưng văn hoá Nhật Bản vẫn có nhiều điểm hấp dẫn, mê hoặc. Tôi dự định sang năm, khi con tốt nghiệp cấp 3, cả nhà sẽ đi Nhật thêm lần nữa, để ngắm mùa lá đỏ”, chị vui vẻ nói.

Theo vietnamnet.vn