Tháp Quỷ ở Mỹ hút khách nhờ “người ngoài hành tinh”

“Cứ mỗi lần sóng điện thoại chập chờn, tôi lại đổ lỗi cho người ngoài hành tinh”, Teresa Brown, người bán hàng trong cửa hàng quà tặng gần Tháp Quỷ cười nói.

50 năm trước, Đài tưởng niệm Quốc gia Devils Tower (Tháp của những con quỷ) đã trở thành điểm du lịch hút khách, đặc biệt là những người có niềm đam mê với người ngoài hành tinh và người hâm mộ bộ phim Close Encounters of the Third Kind của đạo diễn Steven Spielberg. Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ, nói về một người dân có cuộc sống bị xáo trộn sau khi tiếp xúc với UFO (các vật thể bay không xác định).

“Nơi đây xuất hiện trong phim khoảng 12 phút”, Brian Cole, một hướng dẫn viên tại Đài tưởng niệm Quốc gia Devils Tower, cho biết. Sau khi công chiếu, phim thành công vang dội, thu về hơn 300 triệu USD toàn cầu vào năm 1977.

Tháp Quỷ nhìn từ xa. Ảnh: Wanders and Wonders

Tháp Devils cao khoảng hơn 210 m, được cấu tạo từ những cột đá magma khổng lồ, có mặt cắt ngang hình lục giác. Mỗi cột có đường kính từ 1,8 m, nhô lên giữa thảo nguyên bang Wyoming.

“Đó là một kỳ quan địa chất”, Matt Ingram, một du khách từ Chicago nói sau khi ghé thăm nơi đây cùng vợ trong chuyến đi dọc miền Tây. Ingram cho biết bộ phim đã truyền cảm hứng cho anh đến với địa danh này.

Bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển năm đó cũng thôi thúc Kevin Thomas đến thăm Tháp Quỷ.

“Chúng tôi muốn tìm những người ngoài hành tinh ở lại từ phim Close Encounters of the Third Kind”, Thomas nói đùa. Anh đã đến thăm tháp vào tháng 4 cùng vợ trong hành trình du lịch Alaska - Michigan.

Bộ phim đẩy mạnh danh tiếng của ngọn tháp, tuy nhiên địa điểm này đã là một điểm du lịch nổi tiếng từ nhiều thập kỷ trước. Đây là di tích quốc gia đầu tiên của Mỹ, được Tổng thống Theodore Roosevelt công nhận vào năm 1906. Từ rất lâu trước đó, nơi đây được coi địa điểm tâm linh của các bộ lạc người Mỹ bản địa. Cây cối trong công viên được điểm xuyết bằng những mảnh vải cầu nguyện nhỏ, du khách được yêu cầu không chạm vào, chụp ảnh hoặc làm xáo trộn chúng.

Ngọn tháp đã truyền cảm hứng cho vô số câu chuyện được lưu truyền qua văn hóa người Mỹ bản địa. Tại một số bộ lạc, tên gọi ban đầu của Tháp Quỷ là “Lều Gấu” hoặc “Nhà Gấu”. Theo truyền thuyết liên quan đến bộ lạc Crow, những vết rãnh trên ngọn tháp được tạo ra do một con gấu cào vào khối đá để cố gắng tiếp cận hai bé gái.

Theo Cục Công viên Quốc gia, tên gọi Devils Tower có thể là kết quả của một bản dịch sai, nhầm lẫn giữa các từ bản địa có nghĩa là “gấu” và “thần ác”, hoặc nhà thám hiểm Richard Irving Dodge có thể đã cố tình đổi tên một địa điểm quan trọng của người bản địa. Những năm gần đây, đã có những kiến nghị đổi tên thành Bear Lodge (Nhà Gấu).

Tháp được hình thành hơn 50 triệu năm trước, hướng dẫn viên Cole cho biết. Nhưng nguồn gốc địa chất của nó vẫn còn mơ hồ. Các nhà địa chất không chắc chắn chính xác nó hình thành như thế nào, có nhiều giả thuyết khác nhau. Họ chỉ xác nhận Tháp Quỷ được tạo thành từ dung nham trồi lên từ lòng đất, nguội đi và đông cứng lại, sau đó nứt ra, tạo nên các cột đá có các vết nứt như hiện nay.

Tháp Quỷ cũng là điểm đến thu hút những người đam mê leo núi. Mỗi năm, khoảng 5.000 người đến đây chinh phục ngọn tháp.

Ngay bên trong cổng công viên là một “thị trấn” gồm 600 con chó nằm trên diện tích hơn 161.000m2, gần sông Belle Fourche. Quanh khu vực này có các điểm dừng chân cho du khách quan sát những con chó thảo nguyên hoạt động.

Ogden Driskill, một người dân địa phương chăn nuôi gia súc trên mảnh đất dưới chân tháp qua nhiều thế hệ, cho biết cánh đồng cỏ khô của họ đã trở thành trung tâm sản xuất bộ phim của Spielberg. Khi người của Spielberg đến đây tìm địa điểm quay phim, Driskill khi đó vẫn còn là một thiếu niên. Spielberg tự mình đến Wyoming và gặp bố mẹ ông để thỏa thuận về địa điểm quay phim.

Cục Công viên Quốc gia không cho phép phần chính của cảnh quay diễn ra bên trong công viên, vì vậy gia đình Driskill đã được trả 20.000 USD để sử dụng đồng cỏ của họ. Với số tiền này, mẹ của Driskill đã thuyết phục bố ông mở khu cắm trại đó ngay sau khi bộ phim hoàn thành. Ngày nay, gia đình vẫn sở hữu khu cắm trại này.

Ông Driskill đã dành phần lớn cuộc đời mình dưới chân ngọn tháp và ước tính mỗi năm ông chụp từ 3.000 đến 5.000 bức ảnh về nó khi ánh sáng hoặc khung cảnh xung quanh thay đổi.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, người Mỹ bản địa đã đúng - đó là một nơi rất linh thiêng và rất đặc biệt” ông Driskill, đồng thời cũng là thượng nghị sĩ bang Wyoming, nói.

Mặc dù Driskill không xuất hiện trong phim, nhưng ông đã tham gia rất tích cực vào quá trình sản xuất, thường xuyên được đi trực thăng theo hợp đồng với Columbia Pictures.

“Đối với một cậu học sinh trung học, điều đó thật sự hấp dẫn”, Driskill nói.

Cửa hàng bán đồ lưu niệm gần Tháp Quỷ. Ảnh: CNN

Gia đình Driskill từng sở hữu cửa hàng Devils Tower Trading Post ngay bên ngoài công viên, nơi bán các mặt hàng liên quan đến người ngoài hành tinh cùng với đồ ăn nhẹ và quà lưu niệm mang hình ảnh truyền thống hơn về ngọn tháp.

Điểm đến nổi tiếng hơn nhờ bộ phim nói về người ngoài hành tinh, tuy nhiên thực tế người sinh sống trong khu vực chưa từng nhìn thấy UFO.

“Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì”, Driskill nói. Thứ gần nhất ông từng nhìn thấy từ ngoài vũ trụ là một thiên thạch đã rơi xuống đường cao tốc, ngay trước mặt mình 30 năm trước. Khi đó, ông đang lái xe vào trang trại của gia đình lúc 3h.

"Tôi chưa thấy bất kỳ UFO nào. Nhưng sóng điện thoại di động ở đây chập chờn, vì vậy tôi lại đổ lỗi cho người ngoài hành tinh", Teresa Brown, người bán hàng trong cửa hàng quà tặng tại khu cắm trại cười nói.

Theo vnexpress.net