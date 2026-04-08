Việt Nam ngày càng có sức hút với khách Australia

Việt Nam nổi lên là điểm đến hàng đầu của du khách Australia, phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển của thị trường này.

Khách quốc tế đến Việt Nam trải nghiệm du lịch nông thôn tại miền Tây. Ảnh: Tripadvisor

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Australia (ABS), sức hút của châu Á đối với du khách Australia đang gia tăng rõ rệt khi khu vực này chiếm tới 6 trong 10 điểm đến quốc tế được ghé thăm nhiều nhất trong năm qua.

Indonesia dẫn đầu bảng xếp hạng, chủ yếu nhờ sức hấp dẫn của Bali, tiếp theo là Nhật Bản (thứ 3), Trung Quốc (thứ 5) và Thái Lan (thứ 6).

Ấn Độ và Việt Nam lần lượt xếp ở vị trí thứ 8 và 9, phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Australia sang các điểm đến gần, chi phí hợp lý và giàu trải nghiệm văn hóa.

Dean Long, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Australia, chia sẻ trên truyền thông nước này rằng các yếu tố định hình nhu cầu du lịch của khách Australia đã có sự chuyển dịch.

“Có những điểm đến luôn giữ được sức hút kể từ khi hàng không thương mại phát triển và luôn nằm trong top 10,” ông Long nói. “Tuy nhiên, các vị trí từ thứ 5 đến thứ 10 thường xuyên thay đổi và phụ thuộc vào những động lực nhu cầu khác nhau”, chuyên gia này phân tích.

New Zealand, Mỹ và Anh vẫn là những điểm đến ổn định. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng mạnh nhất hiện tập trung vào châu Á và ngày càng lan sang Bắc Phi và (trước khi xảy ra xung đột hiện tại) là Trung Đông.

Brett Mitchell, Giám đốc điều hành khu vực Australia - New Zealand của Intrepid Travel, cho biết châu Á tiếp tục chiếm ưu thế trong lượng đặt chỗ.

“Năm 2016, Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ hai của chúng tôi, và từ đó đến nay đã vươn lên vị trí số một, duy trì liên tục qua các năm,” ông Mitchell nói. Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng 8% trong năm ngoái, trong khi Malaysia bước vào năm 2026 với mức tăng trưởng đặt chỗ tới 97%.

Dữ liệu của Intrepid cũng cho thấy một sự dịch chuyển đáng kể ra ngoài châu Á.

“Thay đổi lớn nhất trong thập kỷ qua là sự bùng nổ của du lịch tới Bắc Phi và Trung Đông,” ông Mitchell nói.

Bên cạnh lựa chọn điểm đến, cách người Australia đi du lịch cũng thay đổi về cấu trúc. “Thay vì một chuyến đi lớn ra nước ngoài mỗi vài năm, giờ đây họ thực hiện hai hoặc ba chuyến đi ngắn mỗi năm”, ông Long nói.

Các điểm đến gần ở châu Á hưởng lợi từ xu hướng này, trở thành những kỳ nghỉ ngắn giúp “giải tỏa” trong khoảng một tuần. Trong khi đó, du lịch nội địa được xem là một quyết định riêng biệt.

Thực tế, Australia là một trong những thị trường tăng trưởng tích cực của du lịch Việt Nam trong những năm gần đây.

Lượng khách Australia đến Việt Nam giai đoạn 2015-2025. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 hồi tháng 1, ông Michael Helleman - Trưởng Ban Du lịch và Kinh tế Khách du lịch, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) cho rằng Việt Nam được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng đối với Australia, trong khi Việt Nam cũng đang trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách Australia.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 550.000 lượt khách Australia, tăng khoảng 12% so với năm 2024, đồng thời có gần 200.000 lượt khách Việt Nam đến Úc.

Australia hiện nằm trong top 10 thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng nằm trong top 20 thị trường khách quốc tế của Australia. Đây là những con số rất tích cực, phản ánh tiềm năng lớn trong hợp tác du lịch giữa hai quốc gia.

