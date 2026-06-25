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Vietjet tăng 30% chuyến, cung cấp 8,8 triệu vé từ 0 đồng trong mùa hè

Chào mùa hè sôi động, Vietjet tăng thêm 30% các chuyến bay nội địa từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến các điểm du lịch như Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Phú Quốc (An Giang), Quảng Bình, Huế,... và các khu vực nhu cầu đi lại cao như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Cần Thơ, Gia Lai, Đắk Lắk,...

Vietjet tăng 30% chuyến, cung cấp 8,8 triệu vé từ 0 đồng trong mùa hè

Tiếp viên hàng không Vietjet.

Hãng cũng tăng tần suất khai thác các đường bay quốc tế kết nối với thị trường Đông Nam Á như Thành phố Hồ Chí Minh-Kuala Lumpur (Malaysia) lên 7 chuyến/tuần, nâng tổng số chuyến bay Vietjet khai thác trên toàn mạng bay lên hơn 500 chuyến/ngày, cung cấp hơn 8,8 triệu ghế cung ứng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong mùa hè, hòa nhịp cùng mùa bóng đá sôi động và các lễ hội pháo hoa, nghệ thuật, âm nhạc tại các điểm đến hấp dẫn trên khắp thế giới.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31/8/2026, hành khách có thể săn vé ưu đãi từ 0 đồng và nâng hạng vé Deluxe, SkyBoss, Business tiết kiệm đến 20% trên tất cả các đường bay. Vé ưu đãi đang được mở bán trên website của hãng và ứng dụng di động Vietjet Air.

kv-6327.jpgTừ nay đến hết ngày 31/8/2026, hành khách có thể săn vé ưu đãi từ 0 đồng và nâng hạng vé Deluxe, SkyBoss, Business tiết kiệm đến 20% trên tất cả các đường bay.

Dịp này, Vietjet cũng mở bán vé với nhiều ưu đãi cho các đường bay quốc tế mới của hãng gồm: Thành phố Hồ Chí Minh-Colombo (Sri Lanka) khai thác từ ngày 18/8/2026; Hà Nội-Almaty (Kazakhstan) và Hà Nội-Praha (Cộng hòa Séc) khai thác từ ngày 10/10/2026; Nha Trang-Singapore dự kiến bay từ tháng 12/2026.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings,...

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Mùa hè thành phố hồ chí minh Hãng hàng không Khai thác Đắk Lắk Hà nội Triệu Sôi động Quảng bình Airlineratings
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